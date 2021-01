Os 5 melhores VTubers na Twitch

O termo Virtual YouTuber (VTuber) pode ser novo para a maioria das pessoas, mas a comunidade de VTubing existia antes mesmo do termo existir. Embora não tivessem um nome na época, havia vários criadores de conteúdo virtual atendendo principalmente ao público japonês.

Os VTubers não são tão diferentes dos criadores de conteúdo regulares. Ao contrário de ter uma câmera no rosto durante a streaming de um jogo, eles usam um avatar virtual. Este avatar virtual reage aos seus gestos e movimentos, tornando-se o rosto do seu canal.

Enquanto alguns espectadores apenas sintonizam porque gostam do estilo artístico, um avatar virtual também dá mais liberdade aos streamers quando se trata de seu conteúdo. Mesmo que seu avatar seja a semelhança perfeita com eles mesmos, eles criam uma persona. Todo esse processo aprimora a experiência de visualização e transforma cada transmissão em uma chance para os espectadores conhecerem um personagem.

O número de VTubers está crescendo a cada dia e também estão lentamente mudando para a Twitch. Apesar de todas as opções disponíveis, os VTubers abaixo têm conseguido atingir um público mais amplo devido à sua consistência e personalidades divertidas.

Aqui estão os melhores VTubers na Twitch que você pode começar a acompanhar hoje.

Screengrab via Ironmouse

Ironmouse é um dos nomes mais conhecidos dentro da comunidade de VTubing. Embora ela tenha começado a fazer streaming exclusivamente na Twitch em 2019, ela faz streaming em outras plataformas desde 2017.

Ostentando características amigáveis, Ironmouse pode de repente se tornar outra pessoa, especialmente durante jogos multijogador. Quando ela se vinga de outro jogador, ela solta uma risada sinistra que geralmente pega desprevenidos os novos espectadores.

Ironmouse passa a maior parte do tempo interagindo com seus espectadores e jogando jogos como Among Us, Minecraft e Rust. Ela também exibe jogos de terror em raras ocasiões, principalmente porque se assusta com relativa facilidade.

Screengrab via Zentreya

Zentreya é uma das entradas mais exclusivas em nossa lista, pois ela não fala nada em suas streams. Em vez disso, ela usa texto para fala e faz algumas piadas no bate-papo. Ela passa a maior parte do tempo interagindo com os espectadores, mas também adora jogar VRChat.

Zentreya é um meio-humana, meio-dragão que secretamente deseja governar a humanidade em algum momento no futuro. Ela acredita que é uma das jogadoras mais talentosas do mundo quando se trata de habilidade, mas também tem um histórico de ser incrivelmente azarada em streams. O que ela chama de azar geralmente é rotulado como ser péssima nos jogos, mas isso é algo que você precisa decidir por si mesmo quando sintonizar em sua stream.

Ostentando características amigáveis, Ironmouse pode de repente se tornar outra pessoa, especialmente durante jogos multijogador. Quando ela se vinga de outro jogador, ela solta uma risada sinistra que geralmente pega desprevenidos os novos espectadores.

Captura de tela via Projeto Melody

Projeckt Melody originalmente começou sua jornada como criadora de conteúdo NSFW. Ela decidiu expandir para a Twitch em 2019 e YouTube em 2020, focando em mais conteúdo SFW nessas duas plataformas.

Projeckt Melody tem um amor profundo por Persona 5 e também gosta de jogos de quebra-cabeça como Portal 2. Sua personagem também é uma das mais interessantes por aí, já que a Projeckt Melody é um programa futurístico de IA. Seu objetivo inicial era escanear e limpar computadores de vírus NSFW, isto é, até que tudo o que ela testemunhou mudou seu algoritmo central.

Ela está essencialmente em um estado imprevisível agora. Um dia você pode sintonizar e ver uma saudável Melody e então você pode voltar depois e encontrar a Melware, sua segunda personalidade. Ao contrário de Melody, Melware tende a ser bastante hostil em relação ao bate-papo e pode até dissuadir Melody no processo.

Screengrab via Silvervale

Embora a maioria dos VTubers tenha histórias para seus personagens, nenhuma é poética o suficiente para rivalizar com a de Silvervale. Ela é conhecida por sua personalidade carinhosa e tímida, mas essas qualidades não mudam para os jogos que ela joga.

Quando ela inicia um jogo, o lobo dentro dela repentinamente assume o controle e ela se torna uma pessoa totalmente diferente. Esse impulso dela de colocar seus oponentes em seus lugares torna suas streams uma aventura. Suas reações são muitas vezes ridicularizadas pelo chat depois que ela esfria, especialmente após sessões de jogos de terror.

Screengrab via Nyanners

Cada VTuber é talentosa à sua maneira, mas é um desafio encontrar alguém que faça covers de rap melhores do que Nyanners. Ela é uma gata carinhosa e amigável que gosta de jogar todos os tipos de jogos.

Apesar de gostar de títulos mais recentes, Nyanners também tem uma queda por jogos nostálgicos. Ela é especialmente bem informada quando se trata da cultura pop japonesa e é muito boa cantando. Ela pode repentinamente tocar uma música japonesa do nada e você instantaneamente assume que ela é falante nativa. O mesmo se aplica ao latim e ao russo, e até a algumas línguas fictícias.

Além de jogar e interagir com o bate-papo, Nyanners gosta de desenhar e hospeda sequências de sorteios de vez em quando. Ela tenta desenhar com os olhos fechados durante essas sessões e os resultados tendem a ser impressionantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 29 de janeiro.