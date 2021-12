Os 5 melhores jogos com NFT

Nos últimos anos, a maior parte do planeta se familiarizou com as criptomoedas. Essas fontes alternativas de valor ou métodos de pagamento também são divididas em diferentes subcategorias e os tokens não fungíveis (NFTs) são uma delas.

Uma vez que uma pessoa possui um NFT, somente ela tem os direitos sobre aquele item, arte ou o que quer que o NFT represente. Embora os artistas e criadores de conteúdo usassem principalmente a tecnologia NFT no início, não demorou muito para que o mundo dos jogos percebesse seu potencial.

Jogos com modelos jogue para ganhar começaram a apoderar-se do mercado, mas apenas os melhores deles se destacaram da concorrência. A maioria desses títulos fez sua estreia com seus tokens de utilidade e governança, que também são partes essenciais de sua experiência de jogo. Os títulos NFT redefinem o progresso no jogo, já que a experiência de cada jogador será única e eles podem até mesmo ganhar dinheiro jogando o jogo de sua escolha.

Os jogos a seguir são os títulos NFT mais populares. No entanto, novos títulos NFT ficam disponíveis quase todos os dias, aumentando o nível de competição no mercado.

Aqui estão os melhores videogames NFT.

Axie Infinity

Screengrab via Axie Infinity

Durante o verão, Axie Infinity se tornou o Santo Graal dos jogos NFT. Embora o jogo já fosse relativamente popular nas App Stores do Google e da Apple, de repente ele se tornou o jogo NFT mais quente depois que seu token de governança, Axis Infinity Shard (AXS), aumentou seu valor em quase 5.333 por cento.

O jogo lembra um pouco o Pokémon, já que os jogadores podem criar e coletar animais de estimação digitais chamados Axies. Todos esses animais de estimação são baseados em NFT, o que os torna únicos e diferentes uns dos outros.

Todos os Axies vêm com pontos fortes e fracos, e essas especialidades serão transferidas geneticamente para os filhos dos Axies, tornando sua criação um verdadeiro desafio. A maioria dos jogadores geralmente busca aquele Axie com as especialidades perfeitas para que possam enfrentar outros jogadores em batalhas PvP.

A segunda moeda do jogo, Smooth Love Potion (SLP), pode ser obtida completando missões, batalhas ou aventuras. O SLP também pode ser comprado em bolsas de criptografia e é usado principalmente para criar Axies.

Screengrab via Splinterlands

Antes que os jogos NFT se tornassem mais populares, a maioria dos jogos de cartas já praticava os princípios básicos do setor.

Splinterlands é um jogo de cartas colecionáveis ​​com um modelo jogue para ganhar, em que as vitórias em jogos resultam no recebimento de recompensas pelos jogadores. Embora Splinterlands seja gratuito para jogar, você precisará fazer um ou dois depósitos necessários para acelerar sua jornada. A moeda do jogo, Splintershards, está listada em algumas bolsas e há missões diárias que recompensam os jogadores com Splitershards após a conclusão.

Os jogadores serão obrigados a montar decks com diferentes combinações para completar alguns dos desafios. Existem também torneios dentro do jogo nos quais os jogadores podem entrar para ter a chance de ganhar ainda mais recompensas.

Gods Unchained

Captura de tela via Gods Unchained

Gods Unchained é um jogo de cartas NFT gratuito. Os jogadores precisarão comprar cartas de outros jogadores para completar sua coleção ou vencer partidas PvP para ter acesso a mais cartas.

Considerando que os desenvolvedores do jogo incluem alguns dos ex-diretores de Magic: The Gathering, Gods Unchained também possui a maior chance de entrar no cenário de esports. Os jogos de cartas tendem a ser bastante competitivos em níveis mais altos e Gods Unchained verifica todas as caixas para potencialmente se tornar o primeiro título de e-sports baseado em NFT.

Cada carta do jogo possui um token ERC-721, o que significa que os jogadores podem trocá-las no mercado do jogo ou em mercados abertos. Se os jogadores decidirem vender suas cartas no jogo, eles só poderão receber o token nativo do jogo, GODS.

CryptoBlades

Screengrab via CryptoBlades

CryptoBlades é um jogo NFT de navegador exclusivo que usa o ecossistema Binance Smart Chain. Em CryptoBlades, os jogadores podem adquirir no máximo quatro personagens e equipá-los completando reides ou várias tarefas.

Para cunhar ou criar novos personagens, os jogadores devem usar o token do jogo, SKILL. Essa moeda nativa também é usada para forjar e reformar armas, que podem ser vendidas no mercado de CryptoBlades.

Embora cada jogador esteja limitado a possuir no máximo quatro personagens, não há um limite para o número de armas que os jogadores podem ter em suas contas. Se você deseja adicionar um novo personagem à sua lista, você precisará vender um dos existentes no mercado do jogo.

Binamon

Screengrab via Binamon

Binamon é outro jogo NFT de aventura. Os jogadores podem controlar um único personagem no Binamon com um conjunto padrão de controles. Eles podem avançar pelos níveis derrotando inimigos e o jogo oferece uma série de opções de ataque ao encontrar um adversário.

A vitória renderá mais pontos, mas há uma pequena barreira de entrada. Para iniciar sua jornada em Binamon, você precisará comprar seu primeiro personagem. Você pode fazer isso comprando pacotes de reforço com a moeda nativa do jogo, BMON. Também é possível adquirir personagens individuais, mas você precisa visitar o Discord do jogo e verificar se há personagens disponíveis.

Alguns projetos de jogos NFT capitalizaram o nível de sucesso de algumas criptomoedas no ano passado e pavimentaram o caminho para que mais desenvolvedores apresentassem projetos ainda mais incríveis. Embora quase todos os projetos de jogos NFT tentem entregar seu roteiro a tempo, haverá alguns que terão dificuldades devido ao baixo financiamento ou à falta de jogadores. Isso significa que se você está iniciando um projeto de jogo NFT relativamente novo e planeja investir dinheiro da vida real para ter uma vantagem, certifique-se de investir apenas quantias que você não precisaria receber de volta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de dezembro.