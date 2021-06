Onde encontrar o Chicote Roxo da Twitch no Phantom Abyss

Phantom Abyss, o jogo multijogador assíncrono da Devolver Digital, foi lançado recentemente e os fãs de todo o mundo já estão ocupados percorrendo todos os diferentes templos que o jogo tem reservado para eles.

Assistir a todos aqueles filmes de Indiana Jones pode finalmente se provar útil, mas você pode se encontrar com dificuldades se estiver atrás do Chicote Roxo da Twitch em Phantom Abyss.

No momento em que este artigo fo iescrito, o Chicote Roxo da Twitch ainda não estava no jogo. Ele deve assumir seu lugar no Phantom Abyss em uma atualização de acompanhamento. Embora não haja um momento estimado para essa atualização, você pode seguir a página do jogo no Twitter para ficar de olho nas atualizações futuras. Mais informações sobre o Chicote Roxo da Twitch também devem estar disponíveis no canal do Discord do desenvolvedor, onde os fãs podem aprender mais sobre os próximos desenvolvimentos de Phantom Abyss.

Phantom Abyss está atualmente disponível para compra como um título de acesso antecipado no Steam. Graças aos baixos requisitos de sistema do jogo, ele pode ser executado até mesmo em sistemas bastante desatualizados, o que significa que o número de jogadores que estarão atrás de recuperar as relíquias sagradas pode ser bastante alto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de junho.