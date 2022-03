Onde encontrar a Zweihander em Elden Ring

Elden Ring está cheio de armas poderosas e equipamentos que podem ajudar a transformar seu personagem em uma máquina incontrolável. Algumas combinações dependem de armas ou itens específicos, enquanto outras têm mais espaço para criatividade. Mas saber onde estão os melhores itens de Elden Ring pode ajudar você no futuro, especialmente quando for jogar de novo com um personagem mais diferente.

Uma arma que muitos jogadores estão tentando encontrar é a Zweihander, que é uma ótima opção nas circunstâncias certas. A boa notícia é que ela é fácil de encontrar e pode ser obtida em níveis relativamente baixos.

Captura de tela via FromSoftware

Você pode conseguir a Zweihander relativamente cedo no jogo, se for para a Península das Lágrimas. Lá, você poderá encontrar uma Cabana do Comerciante Isolado, onde um comerciante estará vendendo vários itens de valor. Entre esses itens, está a Zweihander, que custa 3.500 Runas.

A Zweihander é uma poderosa Espada Colossal que exige 19 de Força e 11 de Destreza para empunhar. Não é a melhor arma para composições com Destreza baixa, mas personagens com muita Força podem destruir seus inimigos com a Zweihander.

O Comerciante Isolado também vende alguns outros itens úteis, como uma Lanterna, as Cinzas Perdidas da Guerra e três Chaves de Espada de Pedra. Lembre-se de levar alguns milhares de Runas para poder comprar todos os equipamentos.

Encontrar a arma certa em Elden Ring pode fazer muita diferença na batalha. Para impedir mortes desnecessárias, confira se a Zweihander é mesmo a escolha certa para você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de março.