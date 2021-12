O Windows tornou mais fácil encontrar o cursor perdido do mouse

Agora existe uma maneira fácil de localizar o cursor do mouse no Windows 10 e 11, e não envolve mover o mouse para localizá-lo.

A tecnologia para localizar o cursor do mouse não é nova, e o Windows 10 a adicionou discretamente como um recurso integrado. Tudo que você precisava fazer era marcar “Mostrar localização do ponteiro quando eu pressiono a tecla CTRL” em Opções do ponteiro na guia Opções adicionais do mouse. Esse método funcionou, mas tudo o que fez foi colocar um círculo preto ao redor do cursor, e é fácil perder isso em uma tela desordenada.

O novo recurso Find My Mouse no aplicativo PowerToys da Microsoft é muito mais simplificado, escurecendo a tela para destacar o cursor com dois toques no botão CTRL.

Se você deseja configurar este recurso, vá para as Configurações do PowerToys no menu Iniciar:

Screengrab via Saeed Wazir

Abra o Powertoys e clique em Utilitários do mouse no lado esquerdo.

Screengrab via Saeed Wazir

Nos utilitários do mouse, clique no controle deslizante denominado Enable Find My Mouse.

Imagem via The Verge

Tocar na tecla CTRL duas vezes escurece a tela e destaca o cursor do mouse. Fazer a tela voltar ao normal é tão fácil quanto mover o cursor por alguns segundos, clicar com o botão esquerdo ou direito do mouse ou pressionar a tecla CTRL duas vezes consecutivas.

Este utilitário pode não ser tão útil se você tiver um único monitor, mas os usuários de vários monitores podem achar que é uma alternativa mais rápida do que mover o mouse.

Se você já tem PowerToys instalados, também pode valer a pena usar outros utilitários para melhorar sua experiência com o Windows. FancyZones e Image Resizer são apenas algumas das ferramentas que você terá à sua disposição com os PowerToys. O FancyZones permite que você crie layouts personalizados para diferentes programas, enquanto o Image Resizer pode alterar simultaneamente o tamanho de várias imagens.

Artigo publicado originalmente em inglês por Saeed Wazir no Dot Esports no dia 27 de dezembro.