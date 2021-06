O trailer de Starfield vazou antes do showcase do Xbox E3 2021 e o jogo chega em novembro de 2022

Pouco antes do showcase do jogo Xbox e Bethesda na E3 2021, o trailer do próximo título de ficção científica da Bethesda, Starfield, vazou para o público.

O vazamento veio do The Washington Post, que exibiu o teaser trailer inteiro antes que a stream do showcase fosse ao ar, junto com uma data de lançamento em 11 de novembro de 2022 revelada.

Não há nenhuma jogabilidade mostrada no trailer, mas demos uma primeira olhada na narrativa que Starfield trará para a mesa, que inclui uma tonelada de exploração do espaço profundo, como esperado. Também sabemos que chegará ao Xbox Game Pass no primeiro dia e será um exclusivo do Xbox com lançamento para PC também.

Captura de tela pelo The Washington Post

Com base no trailer, parece que os jogadores terão a tarefa de pesquisar o cosmos como parte de uma organização chamada Constellation. A jornada em que o jogador embarcará é conhecida como “o início da jornada final da humanidade”.

Ainda poderia haver mais detalhes sobre o jogo compartilhados durante o showcase de jogos do Xbox e Bethesda, mas o trailer narrativo é o que a maioria das pessoas esperava ver de Starfield este ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de junho.