A Nintendo lançou uma nova versão do Nintendo Switch, cujo destaque é uma tela OLED.

Embora a maioria das características do novo modelo do Switch sejam parecidas com as do Nintendo Switch original ou até idênticas, a nova tela OLED trouxe algumas dúvidas para alguns: o que é uma tela OLED?

Resumindo, OLED é uma sigla do inglês “organic light-emitting diode”, que significa “diodo orgânico emissor de luz”, e a tecnologia costuma ser usada em telas de alto padrão para dispositivos como TVs, monitores e celulares.

No caso do novo modelo do Nintendo Switch, é uma mudança em relação à versão anterior do console, que usava uma tela LCD (de “liquid crystal display”, ou “tela de cristal líquido”).

Embora as duas telas sejam planas, as telas OLED não exigem retroiluminação e os pixels de uma tela OLED podem ser completamente desligados, em vez de ficarem ligados em cor preta ou cinza. Essa flexibilidade das telas OLED permite mais qualidade gráfica que em uma tela LCD. Além disso, não ter retroiluminação permite que monitores e TVs OLED sejam mais finas e leves que as LCD equivalentes.

O novo Nintendo Switch OLED foi lançado em 8 de outubro e custa US$349,99 (mais de R$4.000 no Brasil).

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 06 de julho.