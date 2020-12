O que é o Minecraft Championship (MCC)?

O Minecraft Championship (MCC) é um evento do Minecraft organizado por Noxcrew, um criador conhecido na cena que possui muitos pacotes de textura de qualidade, mapas de aventura e skins em seu currículo.

O evento aconteceu depois que o Minecraft Monday foi cancelado no outono de 2019, preenchendo uma lacuna gigantesca para alguma ação competitiva do Minecraft nos corações de muitos fãs. Um total de 10 equipes de quatro pessoas participam do MCC e se enfrentam em uma série de minijogos projetados para testar as habilidades básicas do Minecraft de cada participante. Os desempenhos das equipes nesses minijogos apresentam parkours, combate, tarefas de trabalho em equipe e sobrevivência e são premiados com moedas, o que afeta diretamente suas colocações durante o evento.

Embora tenha havido casos de equipes feitas por fãs participando do evento, as equipes geralmente são compostas por criadores de conteúdo e personalidades do Minecraft. Os membros da equipe são embaralhados após cada evento, tornando cada iteração única.

Como você pode assistir ao Campeonato do Minecraft?

O Noxcrew hospeda uma stream de administrador durante cada MCC, uma excelente maneira de sintonizar o evento se quiser ter uma perspectiva mais ampla dos minijogos que estão sendo jogados. Você também terá a opção de sintonizar as streams de seus criadores de conteúdo favoritos, no entanto, já que cada participante terá permissão para transmitir o evento de seu ponto de vista.

Recomendamos verificar a lista de participantes antes de cada evento para ter certeza de que você sabe a quem seguir quando a MCC começar.

Com que frequência a MCC ocorre?

Embora a MCC não tenha uma programação predeterminada, a Noxcrew faz o possível para organizá-la uma vez por mês. Considerando que não há datas específicas, sua melhor aposta será acompanhar o evento no Twitter, já que eles atualizam os fãs quase imediatamente quando uma data é decidida para os próximos MCCs.

Quanto tempo dura um evento da MCC?

O MCC geralmente leva cerca de duas a três horas. A duração do show pode variar em caso de atrasos ou jogadores desconectados, mas Noxcrew tem um bom histórico de manter tudo bem organizado.

Quais minijogos são apresentados no MCC?

A lista de minijogos pode mudar dependendo dos planos de Noxcrew ou mesmo de feriados sazonais. Ainda há uma lista de minijogos que se tornaram uma parte estável do evento, e você pode esperar ver os competidores duelando nos mapas a seguir.

Bingo but Fast

Ace Race

Skyblockle

Parkour Warrior

Hole in the Wall

Survival Games

Rocket Spleef

TGTTOSAWAF

Battle Box

Big Sales at Build Mart

Sky Battle

Sands of Time

Dodgebolt

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de dezembro.