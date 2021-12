Os jogos para celular cresceram substancialmente nas últimas duas décadas e um dos fatores determinantes foi o estabelecimento e o fácil acesso de lojas de aplicativos. Existem algumas lojas diferentes que se consolidaram como o padrão da indústria acima de outras, incluindo a Google Play Store.

Rivalizando com a App Store da Apple, a Google Play Store traz uma enorme biblioteca de aplicativos e jogos Android para usuários em todo o mundo e, em breve, usuários do Windows.

O Google está se preparando para grandes coisas com seu ecossistema do Google Play Games. Mas o que exatamente é isso?

O que é o Google Play Games?

O Google Play Games é um ecossistema de jogos em nuvem que registra conquistas e salvamentos, e permitirá aos jogadores fazer a transição de jogadores entre diferentes plataformas.

“A partir de 2022, os jogadores poderão experimentar seus jogos favoritos do Google Play em mais dispositivos: alternando perfeitamente entre um telefone, tablet, Chromebook e, em breve, PCs com Windows”, disse o diretor de produto do Google Greg Hartrell em um comunicado ao The Verge.

Isso significa que em breve você poderá jogar seus jogos favoritos do Android na Google Play Store em seu PC com Windows sem a necessidade de emulação. Existem muitas maneiras de conseguir isso, mas todas elas exigiam emulação para obter o mesmo resultado. Com o Google Play Games, isso pode ser feito nativamente, proporcionando um impulso no desempenho.

A breve revelação do Google no The Game Awards 2021 não deu uma data específica para quando o Windows seria compatível, mas podemos esperar mais novidades no ano que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de dezembro.