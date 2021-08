O que aprendemos durante o beta fechado de New World

New World iniciou sua fase beta fechada em 20 de julho, dando aos fãs que pré-encomendaram a entrada da Amazon no gênero MMO a chance de entrar em ação primeiro. Com duração de quase duas semanas, este teste parece ter sido um sucesso com o jogo apresentando um pico de contagem de jogadores simultâneos de mais de 200.000 usuários após o primeiro lançamento.

Com esse grande fluxo de pessoas, surgiram problemas inesperados para alguns jogadores. Mesmo assim, havia muito tempo no mundo de Aeternum.

🌙 Final night in Aeternum…



🏕️ Soak up the scenery and make those last moments of the Closed Beta count! pic.twitter.com/OvD5SkGpV8 — New World (@playnewworld) August 2, 2021

Mas agora, com o teste beta terminado em preparação para o lançamento do jogo em 31 de agosto, o que aprendemos sobre o New World? E em que estado está o jogo agora? Aqui estão algumas das principais lições da fase beta fechada de New World da Amazon.

O bom

Imagem via Amazon Studios

Há muito o que gostar em New World e como ele pretende apimentar o gênero MMO como um todo. A partir do momento em que os jogadores entram no jogo, eles são recebidos com alguns dos melhores aspectos que ele tem a oferecer, bem como uma linha de Jornadas de tutorial agradavelmente útil que facilita a sua vida antes de continuar.

Sem mais Classes

Uma das principais características que fazem o New World se destacar entre seus contemporâneos é o afastamento de um sistema de classes em favor da progressão baseada em armas. À medida que um jogador usa uma arma específica, ele a aumenta de nível e ganha acesso a novas habilidades ao longo do caminho. Mas um jogador pode mudar para algo novo a qualquer momento.

Isso permite que os jogadores mudem seu estilo de jogo e experimentem coisas novas sem a necessidade de começar completamente um novo personagem. Ele também beneficia os jogadores em combate, sendo capaz de alternar entre dois equipamentos. Você precisará das estatísticas certas para complementar a arma escolhida, mas pode redefinir seus pontos de estatísticas e escolher um caminho diferente o quanto quiser antes do nível 20, e por um pequeno custo depois.

As armas no New World parecem estar relativamente bem equilibradas agora e oferecer uma maneira de mudar as coisas conforme você avança é um recurso refrescante.

Ambições JxJ

Os aspectos JxJ do New World foram alguns de seus maiores focos, e se saíram bem. Engajar-se no JxJ é mais fácil do que nunca, com uma alternância disponível a partir do nível 10 que permitirá que você opte por entrar ou sair do JxJ conforme você se aventura por Aeternum.

Ter a habilidade de JxJ é uma ótima maneira de apimentar a tediosa rotina de Jornadas e, quando funciona, duelar contra outros jogadores é muito divertido. O modo de guerra baseado em facção também é uma boa adição e, além de alguns problemas com o combate JxJ, prova ser agradável.

Criação

Imagem via Amazon Studios

O New World tem um foco maior na criação do que qualquer um de seus concorrentes e ele a executa com perfeição. Quando você começar a jogar, aprenderá o básico do sistema de Criação, coleta de materiais e a importância de ter suprimentos.

Embora a Criação seja usado principalmente para ter os itens certos, o sistema também funciona como uma forma de apresentar um propósito àquelas tediosas missões de coleta, as quais você fará muitas vezes.

A única crítica à Criação em New World é que, quando se trata de equipamentos para os jogadores, a Criação simplesmente não é necessária. Os jogadores podem facilmente comprar equipamentos de fornecedores que são tão bons ou, em alguns casos, melhores do que os que podem ser fabricados.

O Visual

O New World está acima de todos os outros do gênero quando se trata de recursos visuais. A partir do momento em que você pula no mundo de Aeternum, você é saudado por belas paisagens e designs de inimigos bem planejados.

Conforme você avança nas partes mais exuberantes de Aeternum, o estilo de design impressionante está em exibição total e, definitivamente, um dos destaques do jogo.

Comunicação

There are currently local voice channels in the game. We are looking forwarding to hearing your version of theme music! — New World (@playnewworld) July 16, 2021

Outro recurso que não é comum em jogos MMO, mas aparece em New World é a comunicação de voz no jogo. A qualquer momento, um jogador pode começar a falar com as pessoas ao seu redor por meio de seu microfone. Isso prova ser útil ao tentar coordenar grupos de expedição ou comunicar lutas durante esses modos.

O preço

Para aqueles que procuram adquirir um MMO casualmente ou querem a opção de fazer uma pausa no jogo sem serem forçados a pagar uma assinatura, o New World é a opção perfeita para você, pois requer apenas uma compra única de R$ 75,49. No momento, simplesmente comprar o jogo concederá aos jogadores acesso a todo o seu conteúdo. Isso pode mudar com as expansões, no entanto.

O ruim

Imagem via Amazon Games

Embora o beta fosse inspirador de muitas maneiras, não era isento de falhas, e algumas delas eram muito mais aparentes do que outras. Depois que os jogadores passam dos estágios iniciais do jogo, os problemas começam a se acumular. A Amazon precisará tentar resolvê-los antes do lançamento do New World.

Problemas de JxJ

Com o New World apoiando-se fortemente no JxJ como uma de suas principais mecânicas e um ponto-chave de venda para o MMO, algo precisa ser feito para aprimorar seu combate. No momento, envolver-se no JxJ é um sucesso ou um fracasso. Às vezes, você será capaz de acertar seu alvo com sucesso, e outras, você errará ou o golpe simplesmente não será registrado.

Este problema é acentuado quando os jogadores se envolvem em grupos de JxJ, onde essas questões são abordadas.

Problemas de JxA

O maior problema do JxA é a falta de variedade. O jogo não tem a maior variedade de inimigos e você notará as mesmas espécies aparecendo com uma mudança de nome e força para se adequar à nova área conforme você avança.

A falta de variedade também prevalece na maior experiência JxA do jogo, expedições. Durante essas aventuras semelhantes a masmorras de cinco pessoas, você encontrará chefes com poucos mecanismos de luta, o que torna a derrota tão simples quanto agrupar-se ao redor do inimigo e ter um curandeiro decente para manter a equipe viva.

Embora possam ser desafiadores em níveis mais baixos, depois de passar por eles algumas vezes e ter itens de nível mais alto, a dificuldade se dissipa. Com apenas alguns para concluir, você fica fazendo a mesma expedição indefinidamente, no entanto, não está claro se a versão beta teve apenas uma quantidade limitada de expedições, o que significa que pode haver mais no lançamento.

A subida de nível

Imagem via Amazon Games

Os níveis fazem o jogo se arrastar substancialmente e faz os jogadores completarem o mesmo tipo de missões centenas de vezes. Mesmo se você quiser seguir a história principal do jogo, você será forçado a fazer missões paralelas para acompanhar os níveis. Um fator que torna a rotina tão punitiva é que, entre as expedições, não há muito conteúdo novo para completar enquanto sobe de nível.

Esses problemas podem ser corrigidos ajustando o XP que os jogadores ganham nas missões ou reduzindo o XP necessário para subir de nível. Mas algo precisa ser feito ou esse ritmo de níveis certamente afastará os jogadores antes que eles possam experimentar todo o escopo do que o New World tem a oferecer.

Criação não vale a pena

Embora haja uma boa variedade de equipamentos no jogo, não há incentivo para sair e adquirir quaisquer recursos quando você pode comprar o melhor equipamento de seu fornecedor de facção. No momento, você pode basicamente usar equipamentos de facção durante todo o jogo, o que limita o uso do incrível sistema de Criação do jogo.

É necessário que haja mais incentivos implementados para os jogadores criarem, em vez de simplesmente comprarem armas de fornecedores.

Servidores ruins

Greetings Adventurers. As many of you know, New World has experienced some server instability during the Closed Beta. We apologize for the disconnections and understand how disruptive this can be. — New World (@playnewworld) July 23, 2021

Durante o teste beta, os servidores do New World encontraram vários problemas. Enquanto o afluxo de jogadores criou uma demanda sem precedentes e alguns problemas eram esperados, outros eram inaceitáveis ​​para um jogo a apenas algumas semanas de seu lançamento oficial. Além das enormes filas apenas para entrar, houve incontáveis ​​travamentos forçando os jogadores de volta à fila e objetos invisíveis aparecendo durante o jogo.

A Amazon também precisa lidar com a questão de vencer os mesmos monstros. No momento, se você está esperando para derrotar um inimigo específico do enredo junto com um grupo de outros jogadores, apenas aqueles que causaram danos significativos ou estão em grupo com alguém que o fizer terão o abate contado. Todos os outros que não foram capazes de causar muitos danos devido à sua morte instantânea precisarão esperar que ele apareça antes de tentar a sorte novamente. Isso pode ser consertado simplesmente concedendo o abate a todos os jogadores que marcarem o monstro e irá liberar essas zonas de serem inundadas pelos jogadores.

Muita correria

Viajar pelo mundo de Aternum se torna uma tarefa árdua em torno da marca de nível 11, quando você é forçado a correr para frente e para trás entre os mesmos locais para participar e entregar missões. Há um sistema de Viagem Rápida em algumas áreas para acelerar as coisas, mas essa mecânica tem seus próprios problemas. Há um limite mínimo para a quantidade de energia que pode ser acumulada e um alto custo para usá-la.

Montarias são algo que a comunidade trouxe à tona e os desenvolvedores parecem estar interessados ​​na ideia, mas não está dentro de seus planos imediatos. Isso pode ser introduzido para ajudar no problema em uma atualização futura.

O inacabado

Imagem via Amazon Games

A poucas semanas de seu lançamento, seria difícil contestar que o New World está inacabado. O jogo tem uma falta absoluta de conteúdo, variedade e problemas que podem fazer ou destruir seu sucesso. Lançar um jogo inacabado se tornou uma prática comum na última década e nem sempre é uma coisa ruim, mas sim uma prova do tamanho do próprio projeto.

Sendo uma experiência MMO, o New World precisa permanecer vigilante para consertar esses problemas o mais rápido possível para garantir que seus primeiros usuários continuem voltando ao jogo. Com o nome da Amazon, os fãs esperam ver o produto de alta qualidade que uma empresa de seu porte pode produzir.

Apesar dessas críticas, o jogo é muito divertido e tem potencial para ser o próximo grande desafiante ao trono do MMO. Embora seu beta tenha sido um sucesso, o lançamento do jogo em 31 de agosto será o verdadeiro teste para ver se o New World pode se tornar a nova escolha. Mas algumas mudanças drásticas precisam ser feitas entre agora e então para remediar seus problemas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de agosto.