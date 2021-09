O GTA Online está fora do ar? Veja como verificar o status do servidor do GTA

Mesmo que você não possa esperar para entrar no GTA Online, haverá momentos em que você não será capaz de fazer o login. Quando os servidores estão inativos, os jogadores costumam receber erros ao tentar iniciar o GTA Online, impedindo-os de entrar na ação.

Os servidores podem ficar inativos por vários motivos. Uma nova atualização pode atrair jogadores novos e antigos, e o aumento do número de jogadores pode causar problemas nos servidores. Quando for esse o caso, os jogadores online serão expulsos do jogo enquanto outros jogadores não conseguirão fazer o login. Isso pode ser muito difícil de aceitar, especialmente se você estava sonhando em jogar GTA Online o dia todo, mas há coisas que você pode fazer.

Se os servidores estiverem inativos, nenhum método de solução de problemas funcionará para que você volte ao GTA Online. Antes de tentar qualquer solução para seus problemas de login, você deve verificar se o GTA Online está online. Você não terá escolha a não ser esperar que eles voltem a ficar online quando estiverem offline, mas pode ser necessário resolver o problema por conta própria se ainda não conseguir entrar no jogo se os servidores estiverem online.

Veja como você pode verificar o status do servidor do GTA Online.

Verifique a página oficial de status do servidor da Rockstar Games

A Rockstar Games tem um site dedicado onde os jogadores podem verificar o status do servidor de todos os seus títulos. De Red Dead Online a GTA Online, você poderá ter certeza de que todos os sistemas estão operacionais do lado da Rockstar.

Normalmente, tudo deve funcionar perfeitamente se você não vir nada além de círculos verdes que indicam que os servidores estão funcionando. Se você vir um círculo vermelho próximo à sua plataforma, no entanto, isso significará que os servidores estão fora do ar e você precisará esperar que a Rockstar conserte os servidores antes de entrar no GTA Online.

A queda do Social Club e do Rockstar Games Launcher também pode impedir que os jogadores façam login no GTA Online. Se os servidores do jogo tiverem círculos verdes próximos a eles, enquanto o Social Club e o Rockstar Games estiverem vermelhos, talvez você não consiga iniciar o GTA Online. Você também precisará esperar por uma correção neste caso.

Faça uma visita aos centros comunitários

O site oficial de status do servidor costuma ser rápido quando se trata de detectar qualquer problema, mas também pode demorar um pouco para notar interrupções.

Os membros da comunidade costumam ser os mais rápidos para responder a qualquer erro que possa impedi-los de fazer login no GTA Online. A maioria ficará ansiosa para ver se outros jogadores estão passando pelo mesmo, então se houver alguns tópicos relatando erros e os servidores ainda tiverem círculos verdes ao lado deles, você saberá que a comunidade foi mais rápida para relatar uma interrupção.

Esses jogadores geralmente inundam centros de comunidade como Reddit ou Twitter. Se a maioria da base de jogadores está relatando interrupções, é provável que os servidores estejam fora do ar e você precisará esperar que a Rockstar implemente uma correção.

Você também pode verificar o Downdetector, pois ele depende do feedback da comunidade para detectar interrupções e erros generalizados.

E se os servidores estiverem ativos e você ainda não conseguir acessar o GTA Online?

Screengrab via Rockstar

Se os servidores estiverem ativos, mas você ainda não conseguir fazer o login no GTA Online, pode ser hora de solucionar o problema de sua rede doméstica. Um erro de conexão que pode ter surgido devido ao seu provedor de serviços de Internet (ISP) pode impedir você de fazer login no GTA Online, e existem algumas maneiras de você tentar resolver o problema manualmente.

Reinicie seu roteador

Reinicializar seu roteador será uma das maneiras mais fáceis de solucionar problemas em sua rede doméstica. Isso pode atribuir a você um caminho diferente entre você e seu ISP. Se a rota anterior teve algum problema ao tentar se conectar aos servidores do GTA Online, a nova rota pode ser capaz de consertar.

Ao reiniciar o roteador, você também deve reiniciar o dispositivo de jogo durante o processo. Seguir o mesmo procedimento para o seu PC ou console permitirá que você solucione quaisquer erros de software, e fazer isso ao mesmo tempo economiza tempo.

Experimente uma conexão alternativa

Se reiniciar o roteador não foi suficiente para colocá-lo de volta no jogo, tente uma conexão alternativa para ver se faz diferença.

Os dados de celular do seu telefone celular podem ser úteis durante esse processo, pois você pode compartilhá-los facilmente com seu console ou PC por meio do recurso de ponto de acesso móvel. Compartilhe a conexão de Internet do seu telefone com o seu dispositivo de jogo e use-o em vez da sua rede doméstica.

Se você pode entrar no GTA Online com uma conexão móvel, você deve ligar para o seu ISP e ver se eles podem detectar algum erro em relação à sua conexão doméstica.

Entre em contato com o suporte ao cliente da Rockstar Games

Nos casos em que solucionar problemas em sua rede doméstica não é suficiente, você precisará usar as armas pesadas. Com os servidores ativos e sua rede doméstica funcionando bem, apenas a Rockstar Games terá recursos para determinar por que você não consegue fazer login no GTA Online.

Inclua todas as etapas de solução de problemas que você tentou até agora em seu tíquete e forneça o máximo de detalhes possível. Um associado do suporte deve examinar seu caso e verificar se você está tendo um problema regional ou se existem outros métodos que você pode tentar corrigir esse erro.

Você deve receber uma resposta em alguns dias úteis, mas seus resultados podem variar dependendo da época do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de setembro.