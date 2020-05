Novo jogo multijogador de Pac-Man será jogável de graça em um canal dedicado da Twitch

As novas gerações terão sua própria versão de um arcade.

A Bandai Namco e a Amazon Games uniram forças para lançar um canal de Pac-Man na Twitch. Mas, em vez de transmitir Pac-Man, os fãs poderão jogar um jogo multijogador cooperativo.

O Pac-Man Live Studio foi anunciado hoje. Para comemorar o 40º aniversário do Pac-Man, os jogadores poderão jogar online e publicar seus próprios labirintos na comunidade, como Super Mario Maker. O jogo não precisará de download e será gratuito para jogar diretamente no canal da Twitch ao vivo.

O jogador terá quatro modos para escolher enquanto tenta alcançar as pontuações máximas do cooperativo:

Modo Studio – Crie e compartilhe suas próprias criações de labirinto. Os labirintos mais populares serão mais visíveis nos gráficos globais, dando a você a chance de ser reconhecido como um dos principais criadores.

Modo Infinito – Até quatro pessoas jogam simultaneamente com apenas uma vida por nível. Contanto que pelo menos uma pessoa complete o labirinto, toda a equipe passa para o próximo nível

Modo de Seleção – Até quatro jogadores se unem para alcançar a pontuação máxima em qualquer labirinto gerado pela comunidade. Você pode até encontrar labirintos criados por seu streamer favorito.

Modo Clássico – Viaje até 1980 e experimente o jogo Pac-Man original.

Pac-Man é uma franquia japonesa de videogame lançada pela primeira vez em fliperamas em 1980 pela Namco. A franquia é famosa por seu jogo de labirinto, mas lançou outros gêneros, como plataformas, corridas e esportes.

Ele é lançado regularmente há quase 40 anos, vendeu quase 48 milhões de cópias em todas as plataformas e arrecadou mais de US$ 14 bilhões, apenas atrás da franquia Mario, Pokémon e Call of Duty.

O Pac-Man Live Studio será jogável na Twitch (PC) e será lançado em junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 22 de maio.