Nova temporada de Brawl Star com novo Brawler, modo de jogo e muito mais

No último episódio do Brawl Talk do Brawl Stars divulgado hoje, foi introduzido uma tonelada de novas funcionalidades, incluindo uma nova temporada, Brawl Pass, modo, Brawler, e muito mais.

A segunda temporada de Brawl Stars será lançada em 6 de julho. Será chamada de “Summer of Monsters” e durará 10 semanas.

A nova temporada também trará um novo Brawl Pass. O passe terá duas versões: uma versão gratuita e uma paga. A versão paga terá dois visuais exclusivos chamados “Super Ranger Brock” e “Mecha Paladin Surge”. O novo brawler cromático Surge, também será desbloqueado.

Esta atualização também fará uma alteração na qualidade de vida do Brawl Pass. Os jogadores poderão coletar suas recompensas na ordem que quiserem.

Novo Brawler: Surge

Surge é um brawler cromático e pode ser desbloqueado através do Brawl Pass. Ele é um dos lutadores mais exclusivos a serem apresentados.

O ataque principal do Brawler atira projéteis que se dividem em projéteis menores ao atingir um inimigo. O super de Surge, por outro lado, torna seus “ataques diferentes” e aumenta sua força geral. O super tem três contagens com cada ativação tornando o Surge mais forte. Mas o Brawler perde toda sua força extra ao ser morto.

Novo modo de jogo: Super City Rampage

Super City Rampage é um modo Brawlers contra o computador (PvE).

Nesse modo, três Brawlers lutam contra um “grande chefe” em um novo mapa que se assemelha a uma cidade. O chefe tentará destruir a cidade. Os jogadores têm que impedir que isso aconteça em dois minutos.

Novos visuais

Super Ranger Brock

É um visual exclusivo da segunda temporada do Brawl Pass.

Captura de tela via Supercell

Mecha Paladin Surge

É também um visual exclusivo da segunda temporada do Brawl Pass.

Captura de tela via Supercell

Bea Mega Besouro

Captura de tela via Supercell

Tick Rei Caranguejo

Captura de tela via Supercell

Max Esportista

Captura de tela via Supercell

Outras características

Supercell está adicionando visuais de prata e ouro para jogadores que acumularam um grande número de moedas. O visual prateado custa 10.000 moedas, enquanto o dourado custa 25.000 moedas. Os jogadores só podem comprar o visual de ouro depois de terem comprado o visual de prata. Eles estarão disponíveis para todos os Brawlers.

Um novo objeto chamado cerca de corda também está chegando com a atualização. A cerca de corda está sendo adicionada a vários mapas do jogo. Os jogadores serão capazes de atirar pela cerca, mas não poderão atravessá-la. Assim como as paredes, elas podem ser destruídas pelos supers dos Brawlers.

Zona Estratégica continuará no jogo devido à alta demanda. Ele entrará na rotação com certos mapas.

Mais reações estão sendo adicionados nesta atualização. As reações podem ser usados ​​no jogo através de um botão de mensagem na tela.

O caminho de troféus será estendido para 50.000 troféus.

Corvo e Corvo Branco estão sendo remodelados.

No final do Brawl Talk, a Supercell deu aos fãs um gostinho do que está por vir. Uma mensagem apareceu dizendo “10 acessórios!” A Supercell talvez adicione novos acessórios ao jogo a cada semana da segunda temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 27 de junho.