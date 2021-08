Nintendo Switch alcança 89 milhões de unidades vendidas

O Nintendo Switch moveu oficialmente mais de 89 milhões de unidades de acordo com o relatório de ganhos do Q1 da Nintendo, de 2021.

Lançado em 2017, o Switch está se aproximando da marca de 90 milhões de vendas, com 4,45 milhões de unidades vendidas no ano fiscal de 2021 antes de 30 de junho.

Esses números diminuíram em relação ao ano anterior, com um boom nas vendas no início de 2020 impulsionado pelo lançamento de Animal Crossing: New Horizons em março daquele ano. Os números de vendas anuais caíram 21,7%.

Com um total de 89,04 milhões de consoles Switch vendidos desde seu lançamento, o dispositivo está se aproximando das três primeiras posições como o console mais vendido da Nintendo atualmente, detido pelo Nintendo Wii. O console, lançado em 2006, vendeu 101,63 milhões ao longo de sua vida útil de sete anos.

Acima de ambos está o GameBoy Advance, que vendeu 118,69 milhões de consoles. A família de aparelhos Nintendo DS lidera as paradas com 154,02 milhões de aparelhos vendidos no total.

No momento, a Nintendo não compartilhou nenhum plano para um novo console para substituir o Switch, mais recentemente lançando pré-encomendas para um modelo atualizado com uma tela OLED. Ele deve chegar no final deste ano, então os números de vendas do console podem aumentar substancialmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 05 de julho.