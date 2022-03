Nintendo mostra todos os detalhes do Switch Sports em novo trailer

A Nintendo divulgou um novo trailer de seu próximo lançamento, Nintendo Switch Sports. O jogo, que é uma sequência atualizada do clássico Wii Sports, tem seis esportes diferentes já no lançamento e, graças a esse novo trailer, agora temos uma ideia melhor de como eles vão funcionar.

Um sucesso do Wii Sports Resort, o Vôlei está de volta no Switch Sports, mas com algumas melhorias bem perceptíveis. Você joga com os joycons como controles, com cinco tipos de movimento disponíveis: saque, bloqueio, ataque, recepção e levantamento.

O Badminton é um novo modo que estreia no jogo e tem um funcionamento similar ao do Tênis, que os fãs de Wii Sports já conhecem e amam. Mas, diferentemente do Tênis, o Badminton é um esporte 1×1, então você precisa testar as suas habilidades sem uma dupla. E o próprio Tênis também está de volta, para todos que estavam com saudade, e pode ser jogado solo ou em duplas.

Também está de volta o Boliche! Esse sucesso do Wii Sports está melhor que nunca no Nintendo Switch Sports, com controles mais refinados e um novo modo com obstáculos. O Nintendo Switch Sports também terá futebol, que pode ser jogado em times de quatro pessoas ou solo. Você até pode aproveitar se tiver o acessório que prende o joycon na perna para um modo especial.

Outro novo modo é o Chambara. Esse modo é uma luta de espadas, onde os jogadores usam essas armas para tentar derrubar seus oponentes de plataformas. No vídeo promocional, também foi anunciado que o Golfe será lançado em breve.

Há muitas formas de personalizar o seu personagem e também um novo modo ranquado, onde você pode testar suas habilidades contra outros jogadores de todo o mundo.

Confira tudo isso e muito mais no novo trailer clicando aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 30 de março.