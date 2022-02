Nintendo Direct de 9 de fevereiro revelou Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports e muito mais

A Nintendo preparou muitas novidades para mostrar aos fãs do console em sua apresentação Nintendo Direct de 9 de fevereiro, e agora os jogadores têm mais informações de quando alguns jogos serão lançados.

A internet tinha várias previsões para o Direct, e muitos fãs demonstraram sua decepção nas redes sociais pelo fato de o Direct não mostrar nada da sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild nem de Mario Kart 9, nem novidades sobre Pokémon. No caso de Pokémon, provavelmente haverá um Direct dedicado inteiramente à franquia ainda neste mês, pois será Pokémon Day.

Embora muitos tenham se decepcionado, ainda há muitos motivos para se empolgar com o que vem por aí para o Switch. Confira tudo o que foi revelado no Nintendo Direct de 9 de fevereiro.

Xenoblade Chronicles 3 (setembro de 2022)

A franquia Xenoblade Chronicles terá um novo jogo: Xenoblade Chroncles 3. Nele, conheceremos os protagonistas Noah e Mio, que se encontram no meio de um conflito entre as nações de Keves e Agnus.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes (24 de junho de 2022)

A sequência de Fire Emblem Warriors, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, chega ao Switch entre junho e setembro deste ano, trazendo uma nova história à franquia.

Advance Wars 1+2 Re-boot camp (8 de abril)

Advance Wars 1+2 Re-boot Camp foi anunciado na E3 do ano passado com data de lançamento prevista para dezembro de 2021, mas foi adiado. Agora já sabemos que esse remake colorido chega ao mercado em 8 de abril.

No Man’s Sky chega ao Nintendo Switch (meio do ano de 2022)

Agora os fãs de No Man’s Sky poderão explorar esse universo em qualquer lugar, pois o jogo estará disponível em breve para o Switch. Ele inclui as atualizações dos últimos cinco anos e será lançado no Switch entre junho e setembro deste ano.

Super Mario Strikers Battle League (10 de junho)

A expectativa está alta para Super Mario Strikers Battle League. Misturando futebol e o universo do Mario, os fãs pedem por esse jogo desde o lançamento do Switch. Com até oito jogadores locais, partidas online e um modo online de clubes que pode ter até 20 membros, o jogo está deixando os fãs ansiosos.

Splatoon 3 (meio do ano de 2022)

Splatoon 3 deve agradar qualquer fã dessa querida franquia e será lançado entre junho e setembro deste ano. O novo trailer mostra a próxima Salmon Run e alguns dos novos desafios que os jogadores vão precisar enfrentar.

Front Mission 1st: Remake (meio do ano de 2022)

Lançado originalmente em 1995, Front Mission 1st terá um remake interessante, que pode abrir as portas para os remakes de outros jogos da franquia.

Disney Speedstorm (meio do ano de 2022)

Neste jogo de corrida gratuito para o Switch, você pode escolher seus personagens favoritos da Disney e correr em pistas inspiradas nas obras da Disney e da Pixar. Além do Switch, Disney Speedstorm será lançado para PC entre junho e setembro deste ano.

Kirby and the Forgotten Land (25 de março)

Foi exibido também um novo trailer do jogo plataforma em 3D Kirby and the Forgotten Land, que inclui muitas das novas formas de Kirby. Agora Kirby pode aspirar e se transformar em coisas como carros, máquinas de venda e cones de trânsito. Kirby também pode evoluir suas habilidades para se transformar em uma versão mais poderosa dele mesmo.

MLB The Show 22 (5 de abril)

O novo título da franquia MLB The Show foi anunciado para o Switch. Ele tem multijogador entre plataformas e também conta com progressão multiplataforma. É o primeiro jogo da franquia a ser lançado no Switch.

Nintendo Switch Sports (29 de abril)

Lembra do Wii Sports? Bom, agora você também poderá jogar esportes tradicionais no Switch, como badminton, futebol, vôlei, tênis, boliche e golfe. Haverá um teste online em fevereiro e você poderá se inscrever para ele em breve no site oficial do Nintendo Switch Sports.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (2022)

Quer tocar bateria sem acordar os vizinhos? Toque até 76 músicas, faça um show e enfrente seus amigos em Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival. Haverá também mais de 500 outras músicas em um serviço de assinatura do jogo, que já estará disponível no lançamento.

TRIANGLE STRATEGY (4 de março)

Se você estiver ansioso para TRIANGLE STRATEGY, não precisa esperar muito, pois o jogo será lançado em menos de um mês. Também haverá uma demonstração gratuita que vai até o Capítulo Três, para conhecer um pouco mais do jogo antes de comprar.

Novidades ao Nintendo Switch Online e outros jogos futuros

EarthBound e EarthBound Beginnings chegarão ao catálogo do Nintendo Switch Online e outros jogos que chegam ao Switch no futuro são Portal, Portal 2, GetsuFumaDen: Undying Moon, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, LEGO Brawls, Two Point Campus e Zombie Army 4: Dead War. Se você joga Cuphead e Mario Kart 8, haverá novos DLCs para esses jogos, ambos mostrados no Direct.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.