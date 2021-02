Nintendo confirma que Splatoon 3 será lançado em 2022

Como revelação final na apresentação do Nintendo Direct de hoje, a Nintendo confirmou que Splatoon 3 está atualmente em desenvolvimento e tem lançamento programado para 2022.

Este foi o único jogo da apresentação em que a Nintendo mostrou imagens que não estavam planejadas para lançamento em 2021, mas demos uma boa olhada nas mudanças que podem ocorrer na franquia Splatoon quando o próximo jogo for lançado .

#Splatoon3 arrives on #NintendoSwitch in 2022! In the wake of chaos, enter the sun scorched Splatlands and the new city, Splatsville, inhabited by battle-hardened Inklings & Octolings. New weapons, moves, and more await, so be sure to keep an eye out for updates in the future. pic.twitter.com/Q0g6qbZBs5 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 17, 2021

Junto com um visual muito diferente para a personalização do personagem e um pequeno amigo Salmonídeo, parece que haverá uma grande mudança em como o conteúdo da história é utilizado no Splatoon 3. Isso se deve principalmente à breve cena de um Inkling caminhando por um terreno baldio com sua arma na mão e o Salmonídeo atrás dele, que parecia muito mais aberto e temático do que uma missão de história no jogo base de Splatoon 2.

A Nintendo confirmou que algum evento caótico fará com que os jogadores explorem as “Splatlands queimadas pelo sol” e o cenário principal do jogo não é mais Inkopolis, mas sim Splatsville. Esta nova cidade é “habitada por Inklings e Octolings endurecidos pelas batalhas”, mostrando que algo mudou drasticamente o mundo do jogo.

Novas armas, movimentos e outros conteúdos também foram confirmados, com uma máquina parecida com um caranguejo sendo um dos vários itens potenciais mostrados brevemente no trailer de revelação.

Quanto às mudanças de jogabilidade, os jogadores parecem cair no mapa por meio de dispositivos estilo canhão agora e podem escolher entre vários pontos de aterrissagem. O mais importante parece ser a capacidade de segurar duas armas primárias e alternar entre elas, o que mudará completamente a forma como o Splatoon é jogado, dependendo de quão robusta é a mecânica no jogo final.

Mais detalhes sobre o Splatoon 3 serão compartilhados ao longo do ano, conforme nos aproximamos de seu lançamento em 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.