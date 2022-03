Nintendo adiciona mais 3 jogos ao serviço Nintendo Switch Online

Assinantes do Nintendo Switch Online agora têm acesso a Earthworm Jim 2 no Super Nintendo e Dig Dug II e Mappy-Land no NES.

O serviço Nintendo Switch Online permite aproveitar alguns jogos clássicos de consoles icônicos como o Super Nintendo, o NES (Nintendo Entertainment System, ou “Nintendinho”) e o Nintendo 64. A seleção de jogos para cada plataforma já é interessante, mas a Nintendo acabou de adicionar mais três clássicos á lista.

Como anunciado no Nintendo Life, os fãs de Super Nintendo agora podem jogar Earthworm Jim 2 no Switch após mais de 25 anos de seu lançamento. Esse jogo plataforma clássico coloca os jogadores no controle de Jim, que precisa salvar a Princesa What’s-Her-Name do Psy-Crow ao longo de 10 níveis. No Japão, assinantes relatam ter recebido acesso a Harvest Moon em vez de Earthworm Jim 2, o que também é um bom negócio.

Já os fãs do NES agora têm acesso a Dig Dug II e Mappy-Land no Switch. Dig Dug II é a sequência do icônico Dig Dug original, onde os jogadores devem criar armadilhas para inimigos e evitar dano. Em Mappy-Land, os jogadores controlam Mappy, o rato da polícia, e devem encontrar presentes para Mapico e Mappy Jr. espalhados pelo mundo.

O serviço de assinatura Nintendo Switch Online é uma ótima opção para os jogadores veteranos que querem aproveitar os jogos antigos. Novos jogos são adicionados constantemente, então fique sempre de olho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 31 de março.