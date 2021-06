Nintendo 64 foi lançado no Japão neste dia há 25 anos

Para muitos fãs de jogos de hoje em dia, o Nintendo 64 pode ter sido o primeiro console que jogaram. Lançado no Japão em 23 de junho de 1996, há exatamente 25 anos, o console foi lançado nos países ocidentais alguns meses depois, em 26 de setembro.

Em seu ciclo de vida, o Nintendo 64 teve títulos icônicos, como Super Mario 64, Super Smash Bros., 007 Golden Eye e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. As vendas do console foram impressionantes, somando mais de 32 milhões de unidades durante os seis anos em que foi produzido.

Muitas das franquias mais populares da Nintendo e muitos dos consoles de sucesso que vieram depois dele devem isso ao 64, por abrir caminho e aumentar tanto o número de usuários. Ele ainda é um item de colecionador hoje em dia, então, se você estiver atrás de um Nintendo 64, pode não sair barato.

Você pode reviver os títulos desse console através do console virtual de Nintendo Wii e Wii U. Com o tempo, é provável que mais desses títulos icônicos cheguem ao Switch, como aconteceu com Super Mario 64, que foi lançado na coletânea 3D All-Stars.

Ontem, o Gameboy Advance da Nintendo também comemorou 20 anos de lançamento no ocidente. 2021 também foi um ano repleto de aniversários importantes na Nintendo, incluindo os 25 anos de Pokémon, os 35 anos de The Legend of Zelda e Metroid e, em breve, os 40 anos de Donkey Kong.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 23 de junho.