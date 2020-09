Ninja quer voltar ao seu ápice em retorno à Twitch

Ninja voltou à Twitch de vez. Apesar de ontem, em sua primeira stream desde o retorno, não ter conseguido a mesma audiência que tinha em 2018, ele diz que está preparado para se dedicar às transmissões e voltar ao topo da Twitch.

Antes de deixar a Twitch e assinar contrato com a Mixer, no segundo semestre de 2019, Ninja era um dos maiores streamers da plataforma. Em 2018, ele teve mais que o dobro de horas assistidas em relação a qualquer outro canal da plataforma.

Ontem, em seu retorno, Ninja mostrou aos fãs um pouco da atitude que o levou ao topo da Twitch por tanto tempo: a stream de 10 horas garantiu quase 700.000 horas assistidas, segundo o site de estatísticas SullyGnome.

Sua audiência média não estava no mesmo nível do retorno de Shroud ou de Dr Disrespect, com média de 67.811 espectadores. A stream, no entanto, mostrou um potencial que talvez as outras não tenham para se sustentar a longo prazo.

Ninja fez uma transmissão variada. Depois de começar conversando por um tempo, Ninja jogou um pouco de Fall Guys para relaxar com seus espectadores e comentar o que tem feito. Na seção seguinte da stream, ele jogou Among Us com outros produtores de conteúdo e bebeu algumas Bud Light Seltzers. Depois disso, passou um tempo jogando VALORANT para encerrar a transmissão.

Apesar de seu pico de audiência ter sido no início da stream, em torno de 110.000 espectadores, Ninja manteve a melhor audiência média enquanto jogava Fall Guys: 76.100 espectadores.

Suas cinco horas de Among Us tiveram uma média de 66.243 espectadores, e pico de 77.126. Mas, nessa parte de sua stream, ele estava jogando com diversos outros produtores de conteúdo, incluindo DrLupo e TimTheTatman, e também participando das transmissões deles.

Ninja sabe que não está no mesmo nível em que já esteve e, nos primeiros 30 minutos da transmissão, ele próprio admitiu isso.

“Eu sei que vou precisar trabalhar e me dedicar muito pra voltar ao ponto que estava”, disse ele. “E pretendo fazer isso. Preparem-se para muitas streams.”

Com mais tempo no ar, além de novos alertas e um novo visual, o streamer espera voltar a atrair um dos maiores públicos da Twitch regularmente.

Ele não admitiu isso abertamente, mas não pareceu ligar muito por não ter o mesmo meio milhão de espectadores que Shroud teve em seu retorno da Mixer, há um mês.

“Quase não havia expectativa”, disse ele. “Não tivemos muito tempo para fazer isso e, sinceramente, só queria voltar à ativa. Então não tive muito tempo para criar um anúncio elaborado e criar expectativa por uma semana. A gente meio que só fez e quis fazer de forma simples.”

Quando passou para a Mixer, Ninja mudou um pouco o foco, que passou a não ser mais completamente nas streams. Em sua transmissão de ontem, ele disse que o objetivo de assinar com a Mixer era crescer sua marca e ajudar a própria Mixer a crescer. O foco dele não era mais em ficar 60 horas no ar por semana, como fazia na Twitch antes de sair.

A primeira stream de Ninja desde o retorno pode não ter sido uma recepção grandiosa como alguns esperavam, mas ficou evidente que iria se dedicar novamente como sempre fez.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 11 de setembro.