MLB The Show 22 tem opções multiplataforma?

MLB The Show 22 chega em 5 de abril e estará em mais plataformas que nunca.

Antes um exclusivo PlayStation, MLB The Show entrou para o Xbox no ano passado e agora está disponível pela primeira vez para o Nintendo Switch. Fãs de beisebol de todo o mundo poderão jogar seus modos favoritos em qualquer lugar com o console híbrido da Nintendo.

A melhor parte? MLB The Show 22 tem compatibilidade multiplataforma completa, o que significa que, usando a tecnologia da nuvem, você pode acessar o seu progresso no jogo em qualquer plataforma. Então, em tese, você pode começar a campanha no PS5 e retomar no Switch quando viajar nas férias.

Será preciso, obviamente, comprar o jogo em todas essas plataformas, mas é bom saber que a possibilidade existe. O vídeo acima mostra como é fácil alternar entre jogar The Show no portátil e nos consoles de última geração.

Outra ótima funcionalidade que começou com o MLB The Show 21 veio para ficar. Além de a progressão ser multiplataforma, as partidas também têm suporte ao multiplataforma, o que significa que você pode encontrar jogadores de todas as plataformas em suas partidas. Você pode estar jogando no Xbox e chamar seus amigos do Switch ou PS5 para jogar com você e vice-versa. É simples assim.

MLB The Show 22 lança em 5 de abril para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 16 de março.