MLB The Show 22 está no Xbox Game Pass?

Os últimos anos foram transformadores para a franquia MLB The Show, e não parece que 2022 será diferente.

Em 2021, a franquia de beisebol do PlayStation chegou ao Xbox pela primeira vez. E a melhor parte para os jogadores do Xbox é que o jogo mais recente foi disponibilizado no Xbox Game Pass desde o primeiro dia, permitindo que os assinantes joguem sem pagar nada a mais.

THE SHOW MUST GO ON (XBOX GAME PASS, APRIL 5)https://t.co/UieW4msiYK pic.twitter.com/x7EDXJkEEI — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 31, 2022

No início deste ano, a Xbox confirmou que MLB The Show 22 estaria disponível no Game Pass, então é o segundo ano seguido em que os fãs podem aproveitar o simulador de beisebol sem custo adicional.

O que faz deste ano ainda mais especial é que os jogadores de Xbox, seja os que usam a versão do Game Pass ou os que compram o jogo completo, terão acesso a multijogador multiplataforma com PlayStation e Switch, além de progressão multiplataforma para continuar seu progresso nessas outras plataformas.

MLB The Show 22 não vai ficar no Game Pass para sempre, mas a temporada 2022 da MLB começa em 7 de abril e parece que o jogo estará disponível no serviço de assinatura nesse período, assim como aconteceu no ano passado.

MLB The Show 22 lança em 5 de abril para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 16 de março.