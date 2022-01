Microsoft interrompeu a produção de consoles Xbox One no final de 2020

A Microsoft confirmou oficialmente que a produção de consoles Xbox One parou no final de 2020. Todo o foco agora está na produção de consoles Xbox Series X|S.

Conforme relatado pelo The Verge, a diretora sênior de marketing de produtos do console Xbox, Cindy Walker, confirmou que a Microsoft “parou a produção de todos os consoles Xbox One até o final de 2020”. O Xbox One X e o Xbox One S foram inicialmente descontinuados antes do lançamento do Xbox Series X. A produção do Xbox One S parou no final de 2020.

Os fãs do PlayStation ainda terão a oportunidade de comprar um PS4. A Sony confirmou recentemente que produzirá cerca de um milhão de novos consoles PS4 em 2022. Consoles de última geração como o PS5 ainda são difíceis de encontrar em várias regiões, então essa pode ser uma opção viável para os fãs que procuram um console disponível.

O fim da produção do Xbox One S marca o fim de uma era para os fãs do Xbox. O Xbox One foi lançado originalmente em 2013 e o console recebeu várias atualizações nos anos seguintes. O Xbox One S foi lançado em 2016, o Xbox One X foi lançado em 2017 e o Xbox One S totalmente digital foi lançado em 2019.

Os fãs provavelmente ainda verão os consoles Xbox One em varejistas locais por enquanto, mas eles serão totalmente substituídos pelos produtos Xbox mais recentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 13 de janeiro.