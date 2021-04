Microsoft faz corte drástico na receita de jogos para PC dias antes do julgamento da Epic Games x Apple

A mudança de política do criador do Xbox vem na poeira do argumento legal da Epic de que a Apple fica com uma redução injusta das receitas dos desenvolvedores de jogos.

A Microsoft vai cortar sua participação nas receitas geradas pela venda de jogos de PC vendidos em seu aplicativo Microsoft Store a partir de 1º de agosto de 30 por cento para 12 por cento, dando uma parcela maior aos desenvolvedores de jogos, anunciou a empresa hoje.

O modelo de divisão da receita para jogos distribuídos digitalmente para jogos do Xbox permanecerá o mesmo, com os desenvolvedores recebendo 70 por cento dos ganhos.

A mudança de política para PC é um aparente sinal para a Epic Games, que foi pioneira na divisão 88-12 com desenvolvedores que distribuem seus jogos na Epic Games Store. A Epic está marcada para ir a julgamento em 3 de maio em seu processo contra a Apple, onde argumenta contra o corte de 30 por cento da Apple de desenvolvedores de aplicativos iOS. Em uma entrevista ao Engadget sobre a notícia, o chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, não mencionou especificamente a Epic ou a Apple pelo nome, mas disse que a mudança veio em torno de um revigoramento do mercado de jogos para PC.

“Parece que agora, com nosso tipo de impulso revigorado no PC, parece um bom momento para fazer isso”, disse Booty ao Engadget.

Outras grandes empresas de tecnologia e entretenimento expressaram seu apoio à Epic, incluindo seus colegas membros da Coalition for App Fairness, Spotify, Basecamp, Matchgroup e outros, e, mais recentemente, o Facebook. O gigante da mídia social tem suas próprias rusgas com a Apple, em torno de um novo recurso de privacidade de dados para iOS que permite aos usuários optar por não ser rastreado fora de aplicativos, incluindo o Facebook, para fins publicitários.

O julgamento Epic vs. Apple é suspeito de preparar o terreno para um corpo muito maior perseguir a Apple: o governo dos Estados Unidos. Desde junho de 2019, os membros do Subcomitê Judiciário da Câmara de Direito da Concorrência, Comercial e Administrativo investigaram a Apple, o Facebook, a Amazon e o Google por comportamento anticompetitivo. Parte do foco do Congresso na Apple gira em torno de seu modelo de divisão de receita para a iOS App Store e alegações de que priorizou seus próprios aplicativos primários em relação aos concorrentes, independentemente da base de consumidores ou da popularidade do outro aplicativo.

Parte da defesa da Apple contra a Epic gira em torno do padrão do mercado e dos modelos de compartilhamento de receita instituídos por outras lojas, como a Microsoft Store. Em uma ação de 7 de abril, a Apple apontou que a Microsoft obteve 30% das receitas começando com o lançamento do Xbox Live Marketplace em 2005, e que a Sony e a Nintendo seguiram o exemplo com o lançamento da PlayStation Store e do Wii Shop Channel em 2006. Apple também solicitou uma intimação de registros da Steam, a loja de jogos mais popular para PCs.

A notícia da Microsoft chega em um momento em que a empresa dá um grande foco nos jogos após o lançamento da nova linha de modelos do Xbox no outono passado. Em março, a empresa concluiu a aquisição da ZeniMax Media, que detém os estúdios por trás das franquias The Elder Scrolls, Fallout, Quake, e Doom. Ela também se envolveu em uma série de negociações de aquisição com o Discord por US $ 10 bilhões, mas essas conversas terminaram em meados de abril, quando o Discord avaliou uma oferta pública potencial, de acordo com o Wall Street Journal.

A Microsoft também está priorizando os jogos para PC como parte integrante de seus negócios, à medida que se avança no mercado. A empresa disse em 2020 que pretende lançar seus títulos exclusivos e desenvolvidos pela primeira vez, como Halo, para Xbox e PC, uma mudança em relação às prioridades anteriores nas gerações anteriores do Xbox. A assinatura do Xbox Game Pass, que permite que os usuários paguem uma taxa mensal para acessar uma biblioteca diversificada de títulos de jogos de desenvolvedores próprios e terceiros, apresenta níveis para PC, Xbox e usuários de ambas as plataformas.