O Nintendo Switch OLED finalmente chegou para os fãs experimentarem, e embora possa não ser a atualização do Switch 4K que a comunidade tanto deseja, o console traz um avanço na experiência visual graças à sua nova tela OLED.

Junto com a nova tela, o Switch OLED oferece armazenamento extra e algumas atualizações úteis de qualidade de vida para os modos acoplado e portátil. O principal aspecto deste novo modelo é a atualização da tela.

Com uma tela maior de 7 polegadas com cores e pretos OLED incríveis, você notará uma grande melhoria visual na maioria dos jogos. Com isso em mente, aqui estão alguns dos melhores jogos para adicionar à sua coleção para o novo Nintendo Switch OLED.

Melhores jogos para jogar no Nintendo Switch OLED

Metroid Dread

Por que não tentar algo novo em seu console Switch OLED? Metroid Dread é a última entrada na icônica franquia da Nintendo, trazendo o jogo de volta às suas raízes laterais. Não só é um jogo cheio de ação com um nível de dificuldade surpreendente, mas quando combinado com as cores impressionantes da nova tela OLED, parece absolutamente deslumbrante.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Quando The Legend of Zelda: Breath of the Wild foi lançado para Switch em 2017, os fãs já o elogiavam como um dos exemplos mais impressionantes do que o Switch é capaz. Com o aumento das cores e do tamanho da tela do Switch OLED, o jogo parece melhor do que nunca.

Você tem horas de conteúdo para jogar independentemente de seguir a história ou ainda mais se optar por explorar o mundo aberto e tudo o que Breath of the Wild tem a oferecer. Se ainda não jogou esta obra-prima da Nintendo, não perca a oportunidade de o fazer através do novo Switch OLED.

Monster Hunter Rise

Se você está atrás de uma aventura cheia de ação e orientada para a equipe, não procure mais: Monster Hunter Rise. Com seu enorme conteúdo para jogar, paisagens deslumbrantes e monstros intimidantes, Monster Hunter Rise é perfeito para o jogador mais maduro do Switch. Semelhante a outros títulos, jogá-lo no novo Switch OLED aumentará drasticamente a qualidade da imagem simplesmente fazendo as cores vibrantes se destacarem entre os pretos mais escuros possíveis.

Doom Eternal

No que diz respeito à portabilidade de AAA para o Nintendo Switch, houve muitas falhas com apenas alguns acessos. Um dos melhores, porém, é o recém-lançado Doom Eternal que, apesar das capacidades limitadas de hardware do console Nintendo, ainda tem um desempenho excepcional. Este desempenho é ainda melhor quando combinado com a tela de alta qualidade no Switch OLED.

Se você está atrás de um atirador que possa jogar no Switch e aproveite ao máximo as atualizações do OLED, experimente Doom Eternal .

Hollow Knight

Hollow Knight é conhecido por seu estilo de arte único e visuais impressionantes. Embora tenha uma ótima aparência em um switch comum, o Switch OLED leva sua estética a um nível superior. Se você é um fã de jogos no estilo Metroidvania, este pode ser o título perfeito para adicionar à sua coleção. Conforme você explora e descobre os mistérios de Hallownest, você enfrentará chefes, inimigos únicos e aprenderá uma variedade de novas habilidades. Hollow Knight também é o jogo mais barato em nossa lista, então se você está procurando por algo econômico que mostre o poder da bela tela do OLED, escolha este jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 13 de outubro.