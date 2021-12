Melhores jogos de luta em 2021

Um interesse renovado no gênero de jogos de luta parece estar ressurgindo. Alguns clássicos famosos e novos títulos agradam tanto aos veteranos quanto aos novos fãs que procuram experimentar o gênero pela primeira vez. De clássicos remasterizados ao nicho de revivals de anime e títulos competitivos imortais, o gênero de jogos de luta começou a prosperar novamente em 2021, e está olhando para um futuro ainda mais brilhante.

Aqui estão os melhores jogos de luta disponíveis em 2021.

Guilty Gear Strive

Guilty Gear Strive recebeu recentemente o prêmio de Melhor Jogo de Luta de 2021 do Game Awards, e com razão. Embora a série já tivesse algum grau de popularidade com títulos anteriores como Guilty Gear Xrd e Rev 2, o Guilty Gear Strive deste ano conseguiu reunir um novo público de veteranos de jogos de luta e novos fãs que venceram todos os outros jogos recentes do gênero.

Desenvolvido pela Arc System Works, o lançamento mais recente é fiel à estética inspirada em anime da série e tornou sua jogabilidade mais acessível na tentativa de atingir um público maior. Com personagens impressionantes e uma mecânica única, Guilty Gear Strive provou ser o título de entrada perfeito para novos fãs que desejam se juntar à comunidade de jogos de luta.

Guilty Gear Strive foi lançado em junho de 2021 e está disponível no PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Street Fighter V: Champion Edition

Street Fighter V existe há cinco anos e ainda é considerado o rei de todos os jogos de luta. A Champion Edition lançada em 2020 apresentou 40 personagens diferentes e adicionou novas mecânicas que mantiveram o título na vanguarda da comunidade de jogos de luta para jogadores competitivos e casuais.

Street Fighter V é o legado da comunidade de jogos de luta, e um daqueles títulos que sempre será um grande candidato para novos fãs e veteranos. Com a adição de personagens favoritos, como Akira, Luke ou Dan e Rose, Street Fighter V resistiu ao teste do tempo como um dos melhores jogos de luta em andamento de todos os tempos.

Street Fighter V: Champion Edition foi lançado em 2020 e está disponível para PlayStation 4 e PC.

Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba): The Hinokami Chronicles

Existem jogos de luta que são mais parecidos com o jogo competitivo e existem jogos de luta mais adequados para jogadores mais casuais. The Hinokami Chronicles são o último. Este é mais um jogo de luta em arena de anime elogiado por sua estética vibrante e por ser fiel ao anime que o originou.

Desenvolvido por CyberConnect2, Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba): The Hinokami Chronicles foi lançado em outubro passado em todo o mundo. Embora o jogo tenha sido criticado por ter uma lista pequena de personagens, a última atualização do jogo adicionou mais personagens e um novo modo de 60 fps para consoles de próxima geração. Pode não ser adequado para jogadores mais competitivos, mas os fãs de jogos de luta que procuram uma experiência mais casual podem encontrar exatamente o que procuram neste título.

Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba): The Hinokami Chronicles foi lançado em outubro de 2021 e está disponível para PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One, PlayStation 5 e PC.

Mortal Kombat 11

Desenvolvido pela Netherrealm Studios, Mortal Kombat 11 foi lançado em 2019 e ainda é considerado um dos jogos de luta favoritos tanto para jogadores competitivos quanto para aqueles mais interessados ​​no aspecto narrativo da série. Seu modo de história altamente elogiado oferece aos fãs uma conclusão incrível para a história e uma batalha emocionante entre os guerreiros do Earthrealm e as forças de Kronika. Com uma lista de 37 personagens e uma miríade de convidados populares como Rambo, Coringa ou O Exterminador do Futuro, Mortal Kombat 11 é um daqueles jogos do gênero que todo fã de jogos de luta deveria experimentar.

Mortal Kombat 11 foi lançado em 2019 e está disponível no PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ teve seu lançamento mundial em 2018 e foi desenvolvido pelos mesmos criadores que mais recentemente trouxeram o altamente elogiado Guilty Gear Strive.

Baseado na popular franquia Dragon Ball, o jogo permite que os jogadores escolham uma equipe de três personagens e possui um sistema de luta impressionante e uma extensa lista de personagens. A lista base inclui 21 personagens diferentes e mais 19 personagens que foram lançados através de FighterZ Passes e DLCs, totalizando um total de 43 personagens para escolher. O jogo já vendeu mais de oito milhões de cópias em todo o mundo e ainda é considerado um dos melhores jogos de luta dos últimos anos, ganhando o prêmio Game Awards de Melhor Jogo de Luta no ano de seu lançamento.

Dragon Ball FighterZ foi lançado em 2018 e está disponível no PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown é o quinto episódio da Sega na série Virtua Fighter e foi lançado apenas este ano como um título exclusivo para PlayStation 4. A série existe há décadas e inclui alguns dos jogos de luta mais clássicos da Sega.

O jogo vem com gráficos atualizados e algumas melhorias significativas em seus elementos competitivos. Com 17 personagens retornando e três novos, esta versão aprimorada e remasterizada do jogo original foi lançada em comemoração ao 60º aniversário da Sega. Ele vem com um “Pacote Lendário” que inclui a música de todos os jogos da franquia Virtua Fighter e novos itens para customização de personagens.

Virtual Fighter 5: Ultimate Showdown está disponível no PlayStation 4.

Melty Blood: Type Lumina

Melty Blood: Type Lumina é um jogo de luta 2D desenvolvido pela French-Bread. Como a quinta parte da série Melty Blood, a maioria da mecânica de jogo é muito semelhante a seus antecessores. O jogo incorporou vários elementos novos, como o auto-combo Rapid Beat e movimentos especiais nos sistemas de Lua Nova. A adição de sistemas mais modernos, como o valioso código de rede de reversão e um novo sistema de lobby, fez com que este título tivesse uma nova popularidade este ano.

Baseada nos romances visuais japoneses conhecidos como Tsukihime, a série Melty Blood é conhecida por seu estilo de arte de anime único e alguns designs de personagens excêntricos que tornam este jogo um dos jogos de luta de anime de mais nicho disponíveis.

Melty Blood: Type Lumina foi lançado em setembro passado e está disponível no Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 18 de dezembro.