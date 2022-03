Melhores classes iniciais para usar em Elden Ring

Com muitos novos Maculados colocando as mãos em Elden Ring, uma grande questão está surgindo na comunidade, quais são as melhores classes iniciais do jogo?

Embora esta seja uma pergunta aparentemente importante para aqueles que são novos no gênero quando começam sua jornada nas Terras Intermédias, todos os itens de cada classe inicial estão disponíveis no jogo. A FromSoftware faz um ótimo trabalho ao permitir que o jogador jogue como quiser e não o restringindo à classe que escolheu no início do jogo. Dito isto, a classe inicial tem um impacto significativo em como cada jogador experimenta as primeiras horas de seu jogo.

Uma das maiores e mais importantes decisões quando se trata de seleção da classe é como o jogador quer causar dano aos seus inimigos. O combate corpo a corpo é a principal forma de dano para classes como o Guerreiro, Vagabundo e Herói, enquanto o combate à distância é mais associado a classes como o Astrólogo, Prisioneiro e, até certo ponto, o Samurai devido a encantamentos e aspectos de arco e flecha de seus kits.

Aqui está uma leve lista das classes iniciais. A decisão varia de jogador para jogador, mas, com base em testes internos e perguntas à comunidade, todos os estilos de jogo são viáveis ​​em Elden Ring e as classes apenas fornecem uma estrutura para as primeiras horas do jogo. Esta lista classifica as classes com base nas estatísticas iniciais e equipamentos para as primeiras áreas.

10. Bandido

O Bandito oferece aos jogadores uma classe mais parecida com um assassino para começar sua aventura. Equipado com o conjunto de armadura de Bandido, Broquel e Faca Grande, esta classe oferece estatísticas físicas médias a baixas. Embora a Faca Grande possa não parecer a mais desejável das armas iniciais, ela tem o efeito secundário de hemorragia para ajudar os jogadores a enfrentar uma variedade de inimigos diferentes.

Esta classe começa com o atributo Arcano mais alto de qualquer classe. Arcano não serve apenas para aumentar a descoberta de itens do jogador, mas também a taxa na qual os efeitos secundários se acumulam. Com uma estatística Arcana mais alta no Bandido, os jogadores podem usar a mecânica de hemorragia da Faca Grande para causar danos maciços ao enfrentar chefes e outros inimigos. A classe também vem com um Arco Curto que oferece aos jogadores uma opção alternativa e uma pausa no combate corpo a corpo normalmente exigido pela Faca Grande.

9. Miserável

Uma classe recorrente de títulos anteriores da FromSoftware, o Miserável é uma lousa em branco que não dá ao jogador nenhuma opção inicial além de uma Clava para manejar. Embora a Clava seja realmente uma arma decente para iniciar o jogo devido a sua capacidade impressionante de atordoar inimigos, os jogadores podem achar a classe difícil por causa de suas defesas físicas e quantidade de Vida inicial baixas. Sem qualquer armadura e um baixo status de Vigor, os jogadores não serão capazes de receber muitos golpes dos inimigos antes de se encontrarem de volta ao Local de Graça em que começaram.

8. Profeta

O Profeta é uma classe baseada na Fé que procurará se especializar em encantamentos ofensivos e defensivos. Esta classe tem os menores valores de Tenacidade, Inteligência e Destreza, mas oferece ao jogador 16 de Fé e 14 de Mente, então os jogadores podem confiar nos encantamentos Ah, Chamas e Cura para começar. Ah, Chamas é um encantamento inicial decente. Com um tempo de lançamento curto, ele pode ser usado rapidamente para atordoar os inimigos e criar distância para usar a Lança Curta. Equipada com o conjunto de armadura do Profeta, Escudo Precário, Lança Curta e Selo de Dedo, esta classe tem defesas físicas baixas, mas é versátil no solo e a cavalo.

7. Astrólogo

O Astrólogo é uma classe baseada em Inteligência que oferece aos jogadores acesso antecipado ao combate com magias. Ela começa com o atributo base de Inteligência mais alto que todas as outras classes com 16. Equipado com uma Espada Curta, Cajado do Astrólogo, Escudo de Madeira com Inscrições e conjunto de armadura do Astrólogo, esta é a classe inicial mais frágil com os atributos físicos mais baixos. Usando o Calhau e Arco Pedrilhante como a principal forma de dano, os jogadores ainda devem ter cuidado devido à baixa quantidade de Vida com o qual o Astrólogo começa. Aqueles que procuram se especializar em magias devem começar com o Astrólogo e continuar a aumentar o nível de Inteligência.

6. Confessor

O Confessor é outra classe do tipo assassino semelhante ao Bandido. Ele não tem nenhuma das estatísticas mais altas ou mais baixas, mas tem o nível inicial mais alto com 10. A estatística mais alta da classe é Fé, com Força e Destreza iguais logo abaixo. Começa com o conjunto completo de armadura do Informante, bem como o Escudo Radiador com Brasão Azul, que bloqueia 100% do dano físico recebido. Um escudo muito bem-vindo para quem está começando.

Os jogadores também começarão com o Selo de Dedo para encantamentos e a Espada Larga para uma arma corpo a corpo. Abordagem do Assassino, que faz o usuário se mover silenciosamente, e Cura Urgente, uma cura rápida e fraca, são os encantamentos iniciais. Independentemente de os jogadores adotarem uma abordagem furtiva ou um ataque direto com curas, eles podem lutar como quiserem com essa classe inicial.

5. Prisioneiro

O Prisioneiro é uma classe inicial única, pois é uma classe híbrida com uma boa distribuição de estatísticas iniciais. Ele não tem o mais alto em nenhuma estatística, mas, com uma mistura de Força, Destreza e Inteligência, o Prisioneiro é um Astrólogo mais defensivo. Esta classe começa com o conjunto de armadura e Máscara de Ferro do Prisioneiro. Ele vem equipado com um Estoque, uma grande Espada de Fincada, e um Cajado Pedrilhante usado para lançar feitiços. Espadas do Lobo é a magia inicial do Prisioneiro. Ela evoca uma espada mágica acima do jogador que atinge o alvo após um determinado período de tempo. O atraso torna um ótimo feitiço para combinar com a arma de mão principal.

4. Guerreiro

Começando com duas Cimitarras, esta classe baseada em Destreza é uma boa opção inicial para quem quer atacar rapidamente com sua arma. O Guerreiro é a única classe inicial que pode usar o sistema de armas de empunhadura dupla novo em Elden Ring logo de cara. Equipado com a armadura de Guerreiro e Tecido Azul junto com o Escudo de Madeira Reforçado, o Guerreiro oferece estatísticas físicas médias. Os jogadores que procuram se especializar em armas de Destreza devem se sair bem começando com o Guerreiro, pois ele tem a maior estatística inicial de Destreza de qualquer outra classe inicial.

3. Herói

O Herói tem o status de força mais alto de todas as outras classes com 16. Equipado com o Machado de Batalha como arma inicial e estilo de Ataques Selvagens, possui uma alta quantidade de dano capaz de enfrentar muitos inimigos e áreas diferentes. Esta classe começa com o conjunto de armadura e Escudo de Couro Grande do Campeão. Em combinação com seu Vitalidade e Tenacidade iniciais, esta classe fornece ao jogador uma grande quantidade de Vida e Vigor inicial.

2. Samurai

O Samurai vem com a estatística de Resistência mais alta em todas as classes iniciais. Este é um dos kits mais versáteis para começar. Equipados com o conjunto de armadura da Terra dos Juncos e o Escudo Redondo do Espinho Vermelho, os Samurais têm uma alta defesa física. Isso o torna uma ótima opção para jogadores corpo a corpo que desejam absorver golpes enquanto estão no rosto do inimigo. Para o ataque, a classe tem um Arco Longo e Uchigatana. Ser capaz de começar com uma arma forte como a Uchigatana será uma ótima escolha para muitos jogadores devido ao conjunto de movimentos utilizável e ao efeito secundário de hemorragia que a espada fornece. O Arco Longo oferece uma opção adicional de longo alcance para atirar em inimigos à distância e só aumenta o ótimo kit inicial do Samurai.

1. Vagabundo (Melhor)

Acredita-se que o Vagabundo seja a melhor classe inicial do jogo. Esta classe fornece uma ótima estrutura inicial para jogadores que desejam enfrentar o inimigo com combate corpo a corpo. Com a Vitalidade inicial mais alta de qualquer classe inicial com 15 e o atributo Arcano mais baixo com sete, essa classe é uma das classes mais ideais para jogadores corpo a corpo. Isso porque os atributos mais baixos são aqueles que os usuários corpo a corpo não usarão (Inteligência, Fé e Arcano).

Com seu grande investimento em estatísticas baseadas em corpo a corpo com 14 de Força e 13 de Destreza, o Vagabundo vem equipado com uma Espada Longa e uma Alabarda para usar no início. Isso dá aos jogadores a opção de usar uma arma de curto ou longo alcance. Ele também tem o Escudo Radiador, um escudo inicial fantástico para usar no início e até no final do jogo devido à sua guarda de 100% contra dano físico. Com exceção dos atributos elementais das armas, o Escudo Radiador permite que os jogadores bloqueiem todo o dano físico que vem de armas corpo a corpo e de longo alcance.

Novamente, esta é uma lista leve das classes iniciais em Elden Ring. É importante lembrar que todas as classes iniciais no jogo são viáveis ​​com base nos testes de jogo e no feedback da comunidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Darren Miller no Dot Esports no dia 08 de março.