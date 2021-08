Melhores bots para usar no Discord

O Discord é uma das formas mais populares de comunicação e organização entre jogadores, mas às vezes os sistemas e configurações do próprio aplicativo não são suficientes.

Usando bots e programas de terceiros, os usuários do Discord podem melhorar sua experiência, gravando conversas, tocando música para amigos, organizando grandes grupos e moderando canais.

Embora muitos bots tenham uma função específica, alguns são mais conhecidos e usados pela comunidade do Discord para várias funções.

Estes são alguns dos bots mais populares que você deveria pensar em adicionar ao seu Discord. Para saber mais sobre como adicionar bots ao seu servidor, confira o nosso artigo sobre o assunto.

Mee6

Mee6 é um dos melhores bots do Discord para moderação. Podendo criar comandos e configurações personalizados de moderação, você poderá descansar um pouco mais, sem precisar ficar de olho no servidor o tempo inteiro.

Enquanto isso, o bot pode ajudar a criar alertas personalizados das redes sociais e de transmissões da Twitch, além de permitir que os usuários escolham seus cargos no servidor sem precisar da ajuda de um administrador.

Groovy

Groovy é uma das formas mais populares de compartilhar música com os seus amigos no Discord. O bot usa o comando /play e permite que você escolha vídeos do YouTube para serem reproduzidos nos canais de voz.

Isso é especialmente útil quando você está jogando com amigos e quer escolher uma trilha sonora. O bot permite colocar vários itens na fila, pular músicas nas quais você não tenha interesse e pausar quando for necessário.

Rythm

Rythm é outro bot de música que você pode adicionar ao seu Discord, e tem muitas das mesmas funções do Groovy. A escolha entre um ou outro será apenas por gosto pessoal.

Se o seu servidor ficar lotado com frequência, pode valer a pena incluir os dois no servidor. Ter os dois bots permite que dois canais de voz diferentes ouçam música ao mesmo tempo.

Raid-Helper

Raid-Helper é um bot do Discord que é usado para ajudar a marcar e organizar eventos. Ele é usado com mais frequência para coordenar coisas como raides do World of Warcraft, mas também pode ser usado para criar enquetes e eventos personalizados.

Embora os servidores do Discord sejam úteis para comunicação em texto, essa forma de organizar eventos pode ser feita de forma simples com uma mensagem que se edita automaticamente a partir das reações recebidas. Com isso, é possível saber um número aproximado de participantes e outras informações.

Craig

Para aqueles que usam o Discord para situações mais formais, o Craig é uma forma fácil de gravar conversas de voz. Isso pode ser especialmente útil se você for um jornalista ou produtor de conteúdo realizando uma entrevista através do Discord. Também pode ser útil ao fazer uma reunião, para garantir que os conteúdos da reunião sejam armazenados, ou para gravar um podcast.

O bot não precisa gravar tudo dos seus canais de voz. Ele só grava se você usar um comando específico e pode parar de gravar imediatamente com outro comando.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 24 de agosto.