Mãe de streamer assume sua stream quando ele se ausenta, criando momento fofo

De tempos em tempos, acontece na Twitch algum momento tão fofo e positivo que precisa ser compartilhado nem que seja só pela mudança de ares.

Durante uma stream de Halo 3, SDSocrates se ausentou por um tempinho. Sem que ele soubesse, sua mãe apareceu e aproveitou a oportunidade para elogiar o filho.

Sentada na cadeira, a mãe do streamer proporcionou um dos momentos mais bonitinhos dos últimos tempos, culminando com ela cantando um pedacinho de “You Are My Sunshine”.

“Oi, pessoal, eu sou a Cathy, mãe do Sebi”, ela começou. “E eu só queria vir aqui agradecer a vocês todos pelo apoio que dão a ele em sua empreitada no streaming. Ele está super animado com isso e eu fico muito feliz por ele.”

Cathy disse que SDSocrates a “mataria” se visse o que estava fazendo. Mas ela terminou a aparição surpresa pedindo ao público para mandá-lo limpar o quarto e arrumar a cama.

O perfil de SDSocrates na Twitch indica que ele costuma jogar Dungeons and Dragons, então, se curtir, vale a pena segui-lo. Ou só seguir mesmo se não curtir só porque a mãe dele foi tão fofa.

