Livestream revela novo visual do remake de Dead Space

Os fãs deram uma olhada no que está por vir do remake do amado jogo de terror de sobrevivência, Dead Space.

O remake do jogo de terror de sobrevivência Dead Space de 2008 está ganhando um visual totalmente novo e os fãs deram uma espiada hoje em como os desenvolvedores estão se mantendo do original.

A transmissão ao vivo de uma hora começou com um trailer do novo jogo. Os espectadores foram guiados pelas etapas de como a equipe de desenvolvimento criou cada camada de arte usada para criar o ambiente do jogo.

Os fãs até conseguiram algumas imagens reais do jogo, o que é raro para um jogo que foi anunciado em julho. Havia muita coisa faltando no jogo, mas os desenvolvedores foram capazes de mostrar alguns dos aspectos da jogabilidade por meio de algumas versões de desenvolvimento de pré-produção.

Imagem via Motive

Uma das coisas mostradas durante a seção de desenvolvimento de pré-produção foi o recurso de desmembramento. Quando os jogadores atiram em um inimigo, há um feedback instantâneo para o jogador em relação a qual parte do corpo eles acertaram.

O sistema de danos corporais permite aos jogadores remover a carne dos ossos de seus inimigos e dá uma indicação ao jogador de quanta saúde o inimigo ainda tem. Diferentes armas são melhores na remoção de carne do que outras e algumas são melhores se os jogadores quiserem desmembrar completamente um inimigo.

Uma das maiores características do jogo é também a sala de gravidade zero. A mecânica foi reformulada em relação ao original e permite que os jogadores tenham total liberdade. Existem propulsores que permitem ao jogador impulsionar para a frente e novos caminhos, ambientes e desafios para os jogadores explorarem.

A contação de histórias e a narrativa também foram discutidas. Os desenvolvedores deixaram bem claro que a história não vai mudar. Pode haver algum enriquecimento para os temas e personagens do jogo, mas o enredo principal permanecerá intacto.

“O que queremos enriquecer em termos de história ou narrativa é o universo maior de Dead Space”, disse o diretor criativo Roman Campos-Oriola no canal. “Queremos ter mais laços com o que veio depois, sejam os livros, seja o anime, seja Dead Space 2, queremos colocar o original de uma maneira melhor dentro desse universo mais amplo.”

Além da história, Gunnar Wright está reprisando seu papel de dublagem como Isaac Clarke. Mas um dos maiores aspectos e temas do jogo é o isolamento. Os desenvolvedores criaram duas regras para as linhas de voz de Isaac. Isaac falará principalmente apenas quando falarem com ele e às vezes ele falará em uma situação em que pareceria estranho se ele permanecesse em silêncio.

Por último, os desenvolvedores revelaram que o objetivo da transmissão ao vivo era obter feedback da comunidade. Os fãs de Dead Space ficarão felizes em saber que os desenvolvedores querem ouvir comentários e criar o jogo em torno do que sua comunidade deseja.

Com base no desejo de serem transparentes enquanto desenvolvem o jogo, os desenvolvedores provavelmente produzirão mais streams dessa natureza no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 31 de agosto.