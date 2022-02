No jogo Dying Light original, os jogadores assumiram o papel do protagonista Kyle Crane, um agente disfarçado da EGS que foi lançado na cidade fictícia de Harran, no Oriente Médio, para recuperar um arquivo. Ele finalmente rompe os laços com a EGS e se junta a um grupo de sobreviventes da Torre em uma busca para encontrar uma cura.

No final do primeiro jogo (spoilers à frente), Crane encontra a pesquisa de que precisa e a entrega ao Dr. Camden, em vez de à EGS, que planejava transformá-la em arma. Crane opta por ficar na cidade e ajudar mais sobreviventes.

No entanto, após os eventos da DLC Dying Light: The Following (mais spoilers à frente), Crane é forçado a fazer uma escolha em frente à Mãe, uma volátil senciente que lidera um culto chamado Filhos do Sol. Se Crane a escuta, ela o leva a uma ogiva nuclear que ele ativa, erradicando (ou purificando se você perguntar à ela) toda Harran. Se ele a desafia, ela o ataca e o força a consumir um elixir que a transformou em uma volátil senciente. Crane a derrota, mas ele acaba sendo infectado enquanto está em uma área habitada por civis.

Então, Crane aparece na sequência?

Kyle Crane está em Dying Light 2?

Kyle Crane não faz uma aparição literal em Dying Light 2, embora ele seja referenciado algumas vezes no jogo. Durante o prólogo, o amigo do novo protagonista Aiden, Spike, comenta “Eu gostaria que Crane pudesse ter visto isso”, enquanto ele e Aiden veem uma vista do pôr do sol. Spike aparece durante o primeiro Dying Light e ajuda Crane em várias tarefas. Outros personagens de Dying Light 2 também falam de Crane com carinho.

A maneira como os outros falam sobre Kyle Crane indica que ele está morto, mas talvez apenas o Kyle que eles conhecem esteja morto. Não é impossível para o volátil senciente que Kyle se torna no final de The Following fazer uma aparição em Dying Light 2 em futuras expansões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 05 de fevereiro.