O último lançamento para fãs da Nintendo é Kirby and the Forgotten Land, que traz de volta uma das franquias mais populares da desenvolvedora japonesa. O jogo faz várias mudanças ao formato clássico de Kirby, expandindo as mecânicas, mas mantendo o clima divertido e vibrante pelo qual os jogos de Kirby são conhecidos há 30 anos.

Agora em 3D, Kirby and the Forgotten Land tem mais uma dimensão a explorar, o que pode ter deixado os jogadores confusos. Com a beleza do material de divulgação e as comparações com títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Odyssey, ambos da Nintendo, não ficou muito certo se o jogo seria em mundo aberto ou não.

Kirby and the Forgotten Land é um jogo em mundo aberto?

Captura de tela via Nintendo

Não, Kirby and the Forgotten Land não é um jogo em mundo aberto.

A primeira aventura 3D de Kirby realmente expande o formato clássico 2D em que normalmente vemos o personagem, mas isso não muda o tipo de nível necessário para progredir no jogo.

A exploração do mundo é feita concluindo níveis em zonas diferentes. Isso significa que você não pode viajar livremente entre uma e outra, mas deve concluir uma para habilitar a próxima no mapa.

Para os fãs antigos da Nintendo e dos títulos anteriores da franquia Kirby, o processo será o mesmo já conhecido. E, mesmo que você não seja um desses fãs, leva pouco tempo para entender como funciona.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 24 de março.