Kingdom Hearts IV será completamente desenvolvido na Unreal Engine 5

Kingdom Hearts IV foi revelado oficialmente na comemoração de aniversário de 20 anos da franquia Kingdom Hearts, onde a Square Enix mostrou vários projetos futuros. E, graças à Famitsu e várias perguntas feitas no evento, temos mais detalhes sobre o jogo.

Um dos principais detalhes divulgados pela Famitsu envolve a engine de jogo na qual KHIV está sendo desenvolvido, que mudou para a versão final do jogo. Aparentemente, o primeiro trailer de KHIV rodou na Unreal Engine 4, mas o plano dos desenvolvedores é que o jogo completo seja feito com a Unreal Engine 5, lançada recentemente. Isso significa que a “qualidade de iluminação e detalhe será muito maior” que os visuais já impressionantes do trailer.

Tetsuya Nomura, diretor da série, também mencionou que houve um breve período em que ele e a equipe pensaram em desenvolver KHIV sob o título Verum Rex, em referência a um jogo que apareceu no mundo de Toy Story em KHIII. Mas houve dúvidas sobre a conexão desse nome com Sora e a história do novo Lost Master Arc, então eles continuaram usando Kingdom Hearts. O mundo de Quadratum que aparece no trailer é de Verum Rex.

KHIV não foi o único projeto anunciado, já que haverá um beta fechado de Kingdom Hearts Missing-Link para iOS e Android ainda neste ano. Missing-Link difere dos títulos mobile anteriores de Kingdom Hearts por implementar elementos de títulos como Pokémon Go, embora seja possível jogar e concluir missões sem andar por aí.

Mais detalhes dos dois jogos serão divulgados no futuro. Você pode ler, em inglês, traduções de diversas perguntas e mais informações de Kingdom Hearts no KH13.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de abril.