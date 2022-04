Kingdom Hearts IV já está em desenvolvimento, de acordo com Square Enix e Disney

Como parte da celebração do 20º aniversário de Kingdom Hearts, a Square Enix e a Disney encantaram os fãs ao confirmar o desenvolvimento do novo título da franquia, Kingdom Hearts IV, durante um showcase na noite passada.

Incluído no anúncio está um novo jogo para celular que está chegando à franquia chamado Kingdom Hearts Missing-Link. No trailer do 20º aniversário, os fãs descobriram que o jogo para celular chegará ao iOS e Android como um teste beta fechado em 2022. A Square Enix disse aos fãs que Kingdom Hearts IV está nos estágios iniciais de desenvolvimento e, como resultado, provavelmente não terá uma data de lançamento por algum tempo.

Na segunda metade do trailer, os fãs deram uma olhada em como será o Kingdom Hearts IV. Situado em um mundo chamado Quadratum, Sora parece mais velho do que nas iterações anteriores do jogo. Quadratum é “uma cidade grande e expansiva ambientada em um mundo lindo e realista, diferente de tudo já visto antes em uma série de Kingdom Hearts”, disse a Square Enix em um comunicado à imprensa.

Para um jogo que está no início do desenvolvimento, os fãs ficaram surpresos com uma pequena espiada na jogabilidade quando um Heartless aparece no meio da cidade grande. Novas mecânicas foram reveladas no trecho quando Sora usou sua Keyblade para realizar novas ações, como se agarrar a postes e carros.

Imagem via Square Enix e Disney

A Square Enix explicou ainda que o novo enredo é intitulado Lost Master Arc. Donald e Pateta retornam para a aventura junto com um novo personagem misterioso chamado Strelitzia.

“Sora é um herói original de videogame da Disney como nenhum outro, amado por nossa equipe e fãs em todo o mundo. Temos a honra de trabalhar com Tetsuya Nomura e sua equipe por duas décadas para apresentar essas histórias originais de descoberta, coragem e amizade”, disse a diretora da Walt Disney Games, Nana Gadd. “Este vislumbre da próxima aventura de Sora é apenas o começo, mal podemos esperar para mostrar mais quando for a hora certa.”

Junto com o anúncio dos dois novos jogos, há algumas mercadorias especiais disponíveis para venda na loja da Square Enix para pré-venda.

Como o jogo está em desenvolvimento inicial, não há data de lançamento no momento. Também não houve indicações no comunicado de imprensa ou no trailer de anúncio sobre em quais plataformas o jogo estaria disponível quando o jogo for lançado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 10 de abril.