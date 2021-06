Kazuya Mishima da série Tekken é o novo lutador de Super Smash Bros. Ultimate

Mais um jogo de luta faz parceria com Smash.

Embora a Nintendo não tivesse confirmado, os fãs já estavam prontos para uma revelação de Super Smash Bros. Ultimate na E3 2021. E agora foi revelado que Kazuya Mishima, da série Tekken, será o quinto lutador do Fighters Pass Vol. 2.

Assim como nos anúncios anteriores, a revelação mostrou alguns dos ataques de Kazuya, com várias referências à série Tekken e interações divertidas com outros lutadores do elenco de Smash, incluindo jogar Kirby de um penhasco. Muitos de seus ataques mais icônicos entraram para o jogo e seus poderes demoníacos também foram incorporados.

A chegada de Kazuya virá acompanhada de uma nova fase e várias novas músicas, assim como todos os outros lutadores DLC de Ultimate.

Informações mais específicas sobre Kazuya serão divulgadas em uma próxima transmissão “Mr. Sakurai Presents”. Em 28 de junho, o criador da série Smash, Masahiro Sakurai, mostrará detalhes do desenvolvimento do personagem para Smash e um pouco de seu funcionamento no jogo. Normalmente é nessas transmissões que são revelados conteúdos como visuais de Mii, lista completa de novas músicas e muito mais.

Ainda não foi divulgada a data de lançamento do personagem, mas isso pode acontecer na transmissão “Mr. Sakurai Presents” do final do mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de junho.