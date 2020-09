Jogos no Xbox Series S serão aproximadamente 30% menores que no Series X

Quando as especificações do Xbox Series S foram divulgadas, na semana passada, muitos fãs se preocuparam que o SSD de 512GB da versão totalmente digital do console não seria suficiente para instalar jogos AAA. Mas a Xbox explicou melhor hoje em uma entrevista ao IGN.

As instalações de jogos ocuparão aproximadamente 30% menos espaço no Xbox Series S que no Series X, segundo o diretor de gerenciamento de produtos do Xbox, Jason Ronald.

A redução do tamanho é atribuída à menor resolução necessária para o Series S, que é a maior diferença entre os dois consoles. O Series S roda, principalmente, na resolução 1440p, diferente da 4K que o Series X promete.

“No fim das contas, isso está nas mãos dos desenvolvedores”, disse Ronald. “Temos, há um tempo, essa tecnologia que permite que os desenvolvedores escolham o que instalar em cada dispositivo. Então a flexibilidade está nas mãos deles, que podem garantir manter os arquivos que devem estar lá.”

Você ainda vai precisar fazer algumas escolhas, no entanto, especialmente quando for instalar um jogo que pode acabar ocupando toda a memória do console, como Call of Duty: Modern Warfare e Warzone.

A pré-venda do Xbox Series X e Series S no exterior começa na semana que vem, em 22 de setembro, e as duas versões serão lançadas em 10 de novembro. A Microsoft ainda não divulgou detalhes do lançamento no Brasil.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 17 de setembro.