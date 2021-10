Jogos do Nintendo Switch rodam no Nintendo Switch OLED?

O Nintendo Switch OLED já foi lançado e uma dúvida comum entre os fãs foi se valia a pena adquirir a nova versão do console. Enquanto isso, os novatos no mundo do Switch já podem começar com o novo modelo.

Embora a Nintendo tenha duplicado o armazenamento do Nintendo Switch OLED, dos 32GB do modelo original para 64GB, ainda não é suficiente para quem só comprar jogos em versões digitais. Se você usar apenas o armazenamento nativo do Switch, logo pode precisar excluir jogos para baixar outros, já que o espaço vai começar a acabar.

Se você já tem um Nintendo Switch, é provável que tenha uma biblioteca considerável no console. Embora muitos consoles façam atualização de gerações, o que dificulta a compatibilidade dos jogos, isso não é um problema entre o Nintendo Switch e o Nintendo Switch OLED. Todos os jogos comprados no seu Nintendo Switch original funcionam da mesma forma no Switch OLED. A única diferença será uma melhoria nas cores e no visual de modo geral, pois telas OLED costumam ter cores relativamente mais vibrantes.

Apesar do aumento no espaço de armazenamento, ainda é recomendável que você tenha um cartão SD se quiser ter mais jogos à sua disposição ao mesmo tempo. Considerando o tamanho dos jogos atuais, o armazenamento pode acabar rapidamente e um micro SD pode aumentar a liberdade de baixar todos os jogos que precisar no seu Switch.

Graças à nova porta LAN no suporte do Switch OLED, você também poderá fazer downloads mais rápidos, pois as conexões com fio tendem a ser mais estáveis que a Wi-Fi.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de outubro.