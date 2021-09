Jogos de Nintendo 64 e Sega Genesis entrarão para o Nintendo Switch Online em novo nível de assinatura

No último Nintendo Direct, a Nintendo confirmou que haverá um novo nível de assinatura do Nintendo Switch Online a partir de outubro, incluindo não apenas alguns jogos de Nintendo 64 como também alguns títulos da biblioteca do Sega Genesis.

Um número limitado de jogos estará disponível no lançamento, incluindo Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Mario Kart 64 do N64 e Sonic the Hedgehog 2 e Shining Force do Genesis.

Imagem via Nintendo Imagem via Nintendo

A nova assinatura do Switch Online está sendo chamada de “Pacote adicional” e estará disponível tanto para os usuários que já assinam o NSO quanto para os que não assinam. Custa mais, mas, caso você já seja assinante, pode aumentar o nível da sua assinatura existente com o Pacote adicional.

Além dos jogos já anunciados para o lançamento, a Nintendo confirmou que muitos outros clássicos, como o Pokémon Snap original, The Legend of Zelda: Majora’s Mask e Banjo Kazooie, serão adicionados ao serviço no futuro.

Também foram reveladas versões novas e sem fio dos controles de N64 e Genesis, custando US$49,99 no lançamento (preço no Brasil ainda não anunciado).

Imagem via Nintendo

A Nintendo não confirmou o preço do Pacote adicional do Nintendo Switch Online, mas mais detalhes serão divulgados nas próximas semanas até o lançamento, que será no fim de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de setembro.