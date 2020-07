Jericó diz que ele e um amigo foram agredidos sexualmente

O streamer da Twitch e YouTuber Jericho compartilhou em sua stream que ele e um amigo foram agredidos sexualmente por alguém que trouxe ou trará uma história de sua própria experiência de agressão sexual.

Jericho disse que foi agredido em várias ocasiões, apontando que agressão sexual é algo que acontece com homens e mulheres. Ele também disse que, embora tenha sido agredido sexualmente, isso não significa que a pessoa responsável não esteja sendo sincera ao dizer que foi agredida também.

“A coisa mais difícil que eu tenho que entender é que só porque tenho problemas pessoais com alguém que tenha contado ou vá contar sua história, pessoas, com quem eu tenho problemas pessoais, mentindo sistematicamente ou pessoas com quem realmente tenho problemas me bulinando, não significa que eles mesmos não tenham recebido esse tratamento”, disse Jericho.

“Isso não nega as experiências deles apenas porque eles podem ser alguém que eu não gosto ou alguém que cometeu as mesmas coisas.”

Os comentários do streamer vêm depois que muitas mulheres na indústria de jogos optaram por compartilhar histórias de abuso online recentemente.

Depois que vários streamers na Twitch foram acusados ​​de assediar e agredir sexualmente outras pessoas, a plataforma de streaming divulgou um comunicado dizendo que leva essas acusações muito a sério e analisará as contas que estão afiliadas a elas em cooperação com a aplicação da lei.

Uma das pessoas acusadas de assédio sexual foi Omeed Dariani, CEO do Online Performers Group (OPG), uma empresa que gerencia muitos streamers na plataforma Twitch. Após essas alegações, vários clientes disseram que iriam deixar a empresa. Omeed divulgou um comunicado logo depois, dizendo que havia deixado o cargo e pedindo à comunidade para não destruir a empresa por causa dele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 22 de junho.