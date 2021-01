Innersloth mostra o roteiro de desenvolvimento de Among Us para 2021

Among Us continua a ser um dos jogos mais jogados no mundo desde que explodiu em popularidade em agosto. E agora, os desenvolvedores da Innersloth estão prontos para dar algumas atualizações sobre para onde o jogo está indo.

No primeiro devlog do time desde 24 de novembro, a Innersloth lembrou aos fãs hoje que o jogo agora está disponível no Nintendo Switch, estará chegando ao Xbox ainda este ano, e um novo mapa será lançado em breve.

O mapa do Airship foi revelado no The Game Awards no mês passado, mostrando o grande mapa que adicionará um pouco mais de variedade ao jogo com a capacidade de escolher onde você aparece, novas tarefas e novos trajes. Ainda não há uma data definida, mas os desenvolvedores estão certos de que o lançamento será no início de 2021.

Após o lançamento no Nintendo Switch em 15 de dezembro, Among Us ficou entre os mais vendidos no console híbrido. Agora, o jogo está disponível no Switch, Steam, Xbox Gamepass no PC e na Epic Games Store, com um lançamento planejado para consoles Xbox no final deste ano.

Como uma pequena atualização para o jogo, a Innersloth lançou algumas correções de erros para a versão de Switch e continuará a melhorar a experiência do console nas próximas semanas.

Os desenvolvedores também estão procurando ser mais transparentes com seus planos de desenvolvimento, tornando um roteiro público disponível para os fãs verem. Isso não incluirá datas específicas, a menos que a equipe esteja confiante de que pode cumpri-las, mas mais detalhes sobre este plano serão fornecidos em breve.

A Innersloth reforçou sua posição de que não vai apenas contratar mais desenvolvedores porque a equipe acredita que isso os prejudicaria se o processo não fosse conduzido adequadamente.

“Adicionar mais pessoas não acelera automaticamente o desenvolvimento, diminui a velocidade e pode causar uma tonelada de problemas se não o fizermos corretamente (e, no pior dos casos, quando as finanças não são administradas de maneira adequada, pode realmente acabam fechando um estúdio completamente)”, disse a Innersloth. “Muitos estúdios independentes enfrentaram esse problema, infelizmente.) Contratação, treinamento, integração, possíveis disputas interpessoais, diferenças artísticas, legibilidade do código, questões legais/de privacidade e um número infinito de outros problemas podem surgir.”

Com isso em mente, a equipe disse que está indo devagar e “tem coisas em andamento” para anúncios futuros.

A equipe também está trabalhando ativamente para implementar um sistema de conta que irá adicionar muitas ferramentas de moderação, com itens altamente solicitados como uma lista de amigos, estatísticas salvas e mais sendo anotados para possíveis atualizações futuras.

Como nota final, a Innersloth agradeceu aos fãs por seu apoio e paciência enquanto sua pequena equipe trabalhava para reestruturar o jogo entre o fluxo de jogadores e agora trabalha para agilizar e melhorar seu trabalho em Among Us.

“Muito obrigado pela paciência enquanto espera pela próxima grande atualização!” disse a Innersloth. “Queremos fazer mais por você para mostrar o quanto somos gratos, mas sem sacrificar a qualidade e os valores que tínhamos antes disso explodir.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de janeiro.