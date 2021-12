Garfield chega ao Nickelodeon All-Star Brawl em 9 de dezembro como DLC gratuito

Os rumores eram verdadeiros. Nosso gato guloso favorito, Garfield, chega a Nickelodeon All-Star Brawl em 9 de dezembro.

Garfield será o primeiro personagem DLC adicionado a Nickelodeon All-Star Brawl depois do lançamento do jogo. A GameMill Entertainment e as desenvolvedoras lançarão o personagem de graça para todos que tiverem o jogo.

Como lutador, Garfield parece um generalista bem balanceado, com vários projéteis, formas de impedir a chegada de oponentes e alguns ataques aéreos e especiais interessantes. Vários de seus ataques podem cobrir uma grande área, incluindo um projétil bem diferente em que seu bichinho de pelúcia, Pooky, é colocado no chão e depois volta para ele.

Alguns outros ataques importantes são um arranhão selvagem, um arroto que atinge o oponente e vários ataques relacionados a comida, incluindo outro projétil. Garfield será lançado com uma nova fase temática de comida italiana em um mundo fantástico, sendo a área principal feita de plataformas de lasanha e pizza.

Há inúmeras outras referências no trailer, mas não vamos precisar esperar muito para poder testar o gato preguiçoso nós mesmos. Garfield lança gratuitamente em 9 de dezembro para Steam, Xbox e PlayStation, enquanto a versão do Nintendo Switch só recebe o personagem mais para o fim do mês.

Garfield é o primeiro personagem DLC do jogo, mas, em uma atualização anterior, os desenvolvedores de Nickelodeon All-Star Brawl disseram que um segundo lutador gratuito também entraria para o jogo “pouco depois” do lançamento. Provavelmente vamos precisar esperar pelo menos um mês para ter notícias do outro personagem, mas muito mais conteúdo também pode vir no futuro como DLC pago.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de dezembro.