Games Done Quick ultrapassa US$ 30 milhões arrecadados para caridade em mais de uma década

A Games Done Quick arrecada dinheiro para caridade reunindo a comunidade de speedrunning há mais de uma década, e a Awesome Games Done Quick Online 2021 levou o evento a um marco incrível.

Desde os primeiros Classic Games Done Quick, agora conhecidos como AGDQ, em 1º de janeiro de 2010, speedrunners de todo o mundo ajudaram a arrecadar uma quantia impressionante de dinheiro para causas fantásticas, como a Prevent Cancer Foundation e Doctors Without Borders.

Antes do final da AGDQ 2021, a GDQ já arrecadou mais de US$ 30 milhões para caridade. O total de doações para todos os eventos da DGQ no momento da escrita é de US$ 30.405.494,25, arrecadado por 226.140 doadores em 610.650 doações.

A GDQ também rastreia alguns outros dados interessantes, como as doações máximas, médias e medianas feitas ao longo dos anos.

A maior doação única registrada em um evento da GDQ foi de US$ 356.306, enquanto a doação média fica em torno de U$ 49,79. A mediana da doação geral é de cerca de US$ 20,00.

Ao final do AGDQ 2021, o número total de speedruns transmitidas durante a GDQ ao longo dos anos chegará a 3.151, com 2.627 prêmios distribuídos e 2.289 lances para esses prêmios para concorrer a eles.

A AGDQ 2020 atualmente detém o recorde de mais dinheiro arrecadado para caridade, totalizando US$ 3.164.002 entre 5 e 12 de janeiro do ano passado. A AGDQ 2021 está a caminho de arrecadar US $ 2 milhões, enquanto todos os speedrunners transmitem diretamente de suas casas.

Você pode ver o detalhamento completo das estatísticas históricas do GDQ no site oficial do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de janeiro.