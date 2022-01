Final Fantasy VII: The First Soldier é gratuito?

O gênero Battle Royale evolui a cada novo lançamento. O número de desenvolvedores que não se arriscaram no gênero continua caindo ano a ano e agora parece que a Square Enix também quer tirar seu nome dessa lista.

Mas esse jogo não envolve apenas batalhas entre jogadores. Final Fantasy VII: The First Soldier também contará com personagens não-jogáveis (NPCs), que serão guardas dos espólios dos monstros. Esses NPCs devem se tornar uma parte essencial da experiência do jogo, criando oportunidades para os jogadores nas partidas.

Parece que a jogabilidade de Final Fantasy VII: The First Soldier já está bem definida. Mas os fãs de Final Fantasy ainda podem ter dúvidas sobre o preço e a monetização do jogo. Como os métodos de monetização mudaram bastante nos últimos anos, ainda é possível ganhar muito dinheiro com seu jogo sem cobrar para adquiri-lo. Oferecer itens visuais que não tenham impacto na jogabilidade se tornou uma forma popular de monetização.

The First Soldier será um jogo gratuito?

Final Fantasy VII: The First Soldier será gratuito, o que significa que será possível baixar o jogo pela App Store da Apple e pela Google Play Store sem gastar nada.

Como Final Fantasy VII: The First Soldier é um jogo gratuito, deve haver microtransações, que provavelmente serão itens cosméticos e passes de batalha.

Será preciso usar Shinra Credits, moeda do jogo, para comprar esses itens cosméticos e passes de batalha. O passe de batalha custará 1.000 Shinra Credits. Já a versão de elite do passe de batalha, que permite que os jogadores já comecem no nível 30, custará 2.800 Shinra Credits.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de janeiro.