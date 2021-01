Fãs têm primeiras imagens do próximo filme de Mortal Kombat

Mortal Kombat é um dos jogos de luta mais icônicos de todos os tempos e é conhecido por sua violência brutal e Fatalities sangrentos. O jogo já foi retratado em filmes de ação com atores no passado, mas ambas as tentativas não conseguiram capturar a violência e a sensação de Mortal Kombat com precisão.

Mas hoje, os fãs viram o novo filme de Mortal Kombat pela Entertainment Weekly. O diretor Simon Mcquoid prometeu que fatalities e gore estarão presentes enquanto apresenta uma nova visão do universo de Mortal Kombat.

First look at Mortal Kombat (Warner Bros), directed by Simon McQuoidhttps://t.co/kakHp6WR67 pic.twitter.com/bxZlxc3GSo — Nibel (@Nibellion) January 15, 2021

McQuoid explicou como o sangue é um tema significativo em Mortal Kombat e que não é representado apenas em cenas de luta.

“O sangue representa a família”, disse McQuoid. “O sangue representa uma conexão. O sangue representa quem somos. Sem nos complicarmos muito, o que fizemos foi usar sangue para a execução”.

Isso não significa que as cenas de luta serão de classificação adulta, no entanto. O filme começa com uma batalha intensa entre dois dos personagens de videogame mais conhecidos: Sub-Zero e Scorpion.

McQuoid confirmou que uma das primeiras tomadas do filme é a lâmina kunai de Hanzo Hasashi (Scorpion), que muitos jogadores reconhecerão como a arma assustadora que o Scorpion sempre carrega. A arma era originalmente uma ferramenta de jardim e a esposa de Hasashi a usa como pretendido antes do filme apresentar Hasashi e Bi-Han, também conhecido como Sub-Zero.

Os fãs estão familiarizados com a rixa de sangue entre os clãs de Hasashi e Bi-Han, mas o filme começa com uma cena de 10 minutos no Japão feudal para explicar sua história. Os fãs podem esperar uma luta intensa entre os dois personagens muito antes de eles possuírem habilidades sobrenaturais e podem ver que Scorpion era originalmente um homem de família.

Scorpion é retratado por Hiroyuki Sanada, que muitos fãs reconhecerão de Avengers: Ultimato e Wolverine. Sub-Zero é interpretado por Joe Taslim, conhecido por seus papéis em The Raid: Redemption e no programa de TV, Warrior. Ambos os atores são talentosos artistas marciais e são excelentes escolhas para representar os dois ninjas mortais.

O novo filme de Mortal Kombat também apresentará um novo personagem chamado Cole, interpretado pelo artista marcial Lewis Tan.

“Quando conhecemos Cole, ele está em uma situação muito ruim”, disse Tan. “Ele está sem sorte. Ele é meio que um lutador de MMA fracassado, que foi campeão, que acreditava em si mesmo, que tinha muita esperança na carreira. E tudo foi pelo ralo.”

Mas os fãs assistirão sua jornada enquanto ele encontra outros personagens icônicos do Mortal Kombat e aprende mais sobre a misteriosa marca em seu peito, que é o símbolo do Mortal Kombat.

Cole encontrará Sub-Zero, agora equipado com poderes de criomancia e enviado pelo malvado feiticeiro Shang Tsung. Jax, o personagem poderoso com braços de metal, também carrega o estranho símbolo em seu peito e guiará Cole até Sonya Blade. Eventualmente, Cole encontra Raiden, o deus do trovão e protetor do Reino da Terra, que permite Cole em seu templo.

Os fãs podem esperar que Cole encontre três outros personagens originais do Mortal Kombat, Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto eles treinam juntos para o torneio do Mortal Kombat.

Tan confirmou que é fã da série Mortal Kombat e fez o melhor para garantir que eles respeitassem a tradição, ao mesmo tempo que “trazia algo novo para a mesa”. Cole é um novo personagem da série e Tan se inspirou no lutador do UFC Jorge Masvidal, no muay thai, no judô, no jujitsu e nas “raízes do MMA” para criar o estilo de luta do personagem.

McQuoid ainda está editando o filme, mas confirmou que não terá classificação indicada para maiores de 12 anos. Ele também confirmou que há gore, sangue e mortes, mas retratados de uma forma que impede o filme de ter uma classificação indicada para maiores de 18.

Tan explicou que os fãs verão alguns fatalities icônicos na tela grande e alguns easter eggs entrando no filme.

Mortal Kombat deve ser lançado nos cinemas e na HBO Max em 16 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 15 de janeiro.