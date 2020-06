Facebook Gaming responde a perguntas sobre a parceria com Mixer

Com o anúncio de que a Microsoft iria fechar o Mixer e fazer parceria com o Facebook Gaming, havia muitas perguntas sem resposta para os streamers que perderam a plataforma.

Em um longo tópico no Twitter, a conta oficial do Facebook Gaming entrou em detalhes sobre muitas das perguntas mais comuns que foram feitas sobre a parceria, incluindo o que está sendo oferecido aos ex-parceiros do Mixer.

O Facebook Gaming reiterou que está oferecendo a todos os parceiros do Mixer o status de parceiro no Facebook e que “corresponderá aos acordos existentes de parceiros do Mixer da forma mais próxima possível”. Além disso, os não parceiros ainda poderão ingressar no Programa Level Up, com um caminho rápido para a integração de qualquer streamer qualificado que fizerem a mudança.

O Facebook também explicou como é possível criar uma página no Facebook e usá-la como sua conta enquanto interage com uma stream no chat ou como moderador. Mas o tópico indica que esse não é um recurso presente no aplicativo para celulares, o que significa que os usuários precisarão usar a versão desktop do Facebook para usar esse método.

Também abordaram a questão da confiança, já que muitos usuários frequentes da Internet não confiam mais no uso seguro do Facebook devido a várias violações de dados e problemas com a segurança das informações no passado. E sobre isso, a pessoa que postou só poderia dizer que a empresa está trabalhando nisso.

O Mixer será desligado oficialmente em 22 de julho.

