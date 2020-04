Esta nova história em quadrinhos aborda a jornada de uma mulher na cena dos e-sports

Trazido a você por Studio Tapas.

Vicky “Vic” Tan trabalha nos bastidores para apoiar seu irmão, Virgil, conforme ele se torna um dos principais jogadores de DPS flex em Xenith Orion, um jogo de FPS competitivo e fictício. Virgil se deleita com a fama e a atenção que ele atrai como uma estrela do e-sport. Enquanto isso, Vic deixa sua timidez e ansiedade social mantê-la escondida na sombra crescente de seu irmão.

Mas há mais em Vic do que se sabe.

Nas horas tranquilas da noite, ela participa secretamente do cenário on-line de Xenith Orion e destrói na competição sob o nome “Aegis”. Depois de experimentar um ódio intenso e bullying por ser mulher na internet, ela usa um trocador de voz on-line e se esconde com um disfarce para jogar em um café de jogos. Aegis se torna uma “lenda” dentro do cenário, mas Vic secretamente anseia pela adrenalina que Virgil desfruta no palco.

Esta é a história de uma nova série de quadrinhos do Studio Tapas, DPS Only!, que explora como uma jovem mulher na cena do e-sports emerge lentamente de sua concha para obter o reconhecimento que merece.

DPS Only! aborda as dificuldades de ser mulher no cenário do e-sports e, ao mesmo tempo, dá aos fãs uma protagonista divertida e envolvente. O pano de fundo da competição de esports também oferece um poço infinito de emoções, drama e personagens interessantes para você se inspirar. Os fãs dos e-sports vão notar dezenas de piadas, desde jantares de comemoração nas churrascarias coreanas até xingamentos nos chats dos jogos.

A história em quadrinhos também vem de um lugar muito real. Depois de brincar com suas amigas de que deveria haver “um anime de e-sports”, a autora de DPS Only!!! e artista Veloce Kong decidiu levar as coisas por conta própria. Por não ter visto uma história em quadrinhos de e-sports com uma protagonista feminina, Kong diz que “a idéia sempre esteve inflamada dentro da minha cabeça, duplamente quando a Overwatch League começou e eu me tornei ainda mais por dentro da cultura do e-sports… Se eu queria tanto ver uma protagonista feminina em uma história de e-sports, eu poderia muito bem tentar eu mesma.”

Como uma ávida jogadora e fã de e-sports como a Overwatch League e a Super Smash Bros. circuit, Kong entregou ilustrações e histórias precisas com as quais os fãs de e-sports se relacionarão. Virgil gosta das luzes brilhantes e da pressa de jogar o fone de ouvido quando se vence o torneio de abertura, por exemplo. Muitas cenas são iluminadas pelo brilho das telas ou luzes do palco.

Enquanto o brilho do sonho do e-sports é bem representado, Kong também retrata com precisão a experiência de ser mulher no cenário dos jogos. Em um ponto de DPS Only!!! , Vic se lembra de sua primeira vez em um bate-papo por voz no Xenith Orion. Ela é assediada e pedem seu número, mesmo sendo menor de idade, uma experiência semelhante a uma que Kong teve em seus primeiros anos de jogo. Vic também é responsabilizada pelas deficiências de sua equipe, apesar de seu talento, que Kong descreve como “um rito de passagem para meninas gamer”.

O editor de DPS Only!!! , Gabrielle Luu, e diretor do Studio Tapas também compartilhou algumas das mesmas experiências, mas acredita que os leitores podem encontrar conforto ao ver que outros reconhecem sua dor.

“É fácil esquecer que existem outras pessoas que entendem quando você está em casa sozinho, brincando com vozes anônimas, às vezes tóxicas, às vezes sexistas”, disse Luu. “É importante compartilhar histórias sobre mulheres nos e-sports, porque é importante lembrar às mulheres que elas não devem ter medo de seguir o que amam, mesmo quando outras pessoas tentam derrubá-las”.

Enquanto DPS Only!!! mergulha duro na frustração e na angústia que as mulheres nos e-sports experimentam, no fundo, é uma história sobre aceitação universal no mundo dos jogos. “Todos os jogadores estão aqui para se divertir e chorar em seus teclados e controles”, disse Kong.” Deveríamos fazer isso juntos pacificamente.”

“Vicky começa como uma jogadora solitária, encontrando felicidade em subir sozinha no ranque. Mas uma vez que ela encontra amigos que compartilham a mesma ambição, e que a entendem e apoiam, ela prospera absolutamente”, disse Luu. “Sempre haverá pessoas que irão criticá-lo ou menosprezá-lo por causa de seus interesses, mas também haverá outras pessoas procurando pessoas como você para compartilhar e inspirar sua paixão. Você só precisa se colocar lá fora para ser encontrado.”

DPS Only””! estréia no Tapas em 17 de abril. Toda a série é gratuita para leitura. Os episódios serão lançados nos dias 7, 17 e 27 de cada mês. Você também pode ler com antecedência pagando no aplicativo ou site do Tapas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 17 de abril.