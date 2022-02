Elden Ring tem multijogador e modo online?

A FromSoftware é conhecida por fazer ARPGs que tenham um modo multijogador distinto, com opções como a invasão em Dark Souls, e seu novo lançamento, Elden Ring, segue a tradição.

As opções multijogador e online de Elden Ring incluem modos cooperativos e competitivos de um a quatro jogadores, e você pode acessar todas as opções do multijogador na aba “Multiplayer” (“Multijogador”) no menu do jogo.

Jogando Elden Ring online, você ficará vulnerável a invasões de outros jogadores. Essa é a principal forma de jogar contra outros jogadores em jogos como Dark Souls. Quando uma invasão começar, um jogador cairá no seu mundo com o objetivo de encontrar e matar você, enquanto você tenta avançar normalmente na campanha do jogo.

As invasões são particularmente desafiadoras para os jogadores cuja campanha é invadida, pois, além de ser necessário enfrentar o outro jogador, pode ser que você ainda encontre o inimigo no meio de uma batalha com oponentes neutros.

Já o multijogador cooperativo pode ser acessado com certos itens do jogo, que permitem chamar outro jogador ao seu mundo. Com isso, os dois jogadores podem trabalhar juntos na campanha do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.