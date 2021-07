EA pretende “criar e testar” multiplataforma de Battlefield 2042

A EA confirmou que uma função multiplataforma para Battlefield 2042 está nos planos, mas ainda em desenvolvimento.

Em um novo tópico em seu fórum, a empresa explica que “alguns milhares” de participantes serão convidados para um teste técnico das funcionalidades multiplataforma entre PC, PS5 e Xbox Series X|S. O PlayStation 4 e o Xbox One terão suporte multiplataforma entre eles.

“Uma das coisas que vocês mais perguntam é se haverá multiplataforma”, diz o texto. “Podemos confirmar que queremos desenvolver a função para o Battlefield 2042. Para acomodar isso, decidimos adiar o teste técnico para incluir nele o teste do multiplataforma.”

Esse teste será realizado em um ambiente fechado e sob um acordo de confidencialidade, então será uma experiência exclusiva. A EA avisou que a versão de testes será jogada em uma “versão de desenvolvimento com apenas alguns recursos e foco no desempenho técnico” e que não representará o jogo completo.

“Além do jogo multiplataforma, também teremos progressão multiplataforma e compras multiplataforma em Battlefield 2042, compartilhados em todas as plataformas que você usar e acompanhando você em todo lugar”, explica a EA. “Por exemplo, o progresso que você desbloqueou e os itens que comprou no jogo no seu PlayStation serão sincronizados com a versão de Xbox ou PC e vice-versa.”

Originalmente, o teste técnico deveria acontecer nas próximas semanas, mas, com o atraso causado pela adição do multiplataforma, não foi divulgada uma data certa. Só sabemos que ainda acontecerá em breve.

Battlefield 2042 será lançado em 22 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 14 de julho.