É possível jogar NBA 2K entre plataformas?

Jogar com seus amigos é geralmente um dos recursos mais divertidos e acessíveis de qualquer jogo. Adicione ao fato de que muitos jogos agora trazem jogabilidade multiplataforma e começar a jogar com outras pessoas é ainda mais uma possibilidade.

Em uma época em que uma boa quantidade de lançamentos de jogos trazem esse recurso, alguns tipos de jogos devem vir com ele. Para uma franquia como NBA 2K, cujo último jogo, NBA 2K22, foi lançado em 10 de setembro, os jogadores estão se perguntando se ele possuíra esta possibilidade.

Como uma série de 22 anos, 2K já existe há muito tempo. E como todo fã de videogame sabe, um longo tempo no espaço significa que a franquia deve estar constantemente se atualizando a cada iteração do jogo, trazendo novos recursos e afins. Um desses recursos é o jogo multiplataforma. Com o jogo multiplataforma se tornando cada vez mais predominante em videogames, os fãs de 2K até começaram uma petição no change.org três anos atrás, implorando para que esse recurso fosse adicionado.

Eles esperavam que esse recurso fosse adicionado para a mais nova iteração de 2K.

O NBA 2K possuí multiplataforma?

Como ficou por muito tempo, NBA 2K não é multiplataforma, mesmo com o lançamento do novo NBA 2K22. Há, entretanto, uma reviravolta para a mais nova iteração do jogo.

NBA 2K22 foi lançado para PlayStation 4 e 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X | S e Steam para PC, o que significa que há muitos consoles e sistemas para escolher quando se trata de jogar.

Embora muitos jogadores fiquem desapontados porque o jogo multiplataforma não está disponível, ainda há uma maneira de os jogadores se conectarem com outras pessoas, independentemente do console ou sistema.

Há progressão cruzada no MyTEAM em todas as gerações de consoles, de acordo com o FAQ do 2K. No entanto, isso não inclui a Steam para PC. Os jogadores de Xbox e PlayStation poderão personalizar e mostrar suas equipes aos amigos.

Artigo publicado originalmente em inglês por André González Rodríguez no Dot Esports no dia 17 de setembro.