Distortion2 recupera recorde de speedrun de Elden Ring com 12 minutos e 13 segundos

Elden Ring foi lançado há quase dois meses e a comunidade de speedrunning está com força total. Muitos speedrunners de Elden Ring diferentes estão colocando suas habilidades, estratégias e um pouco de sorte à prova para conquistar o recorde mundial na categoria de qualquer porcentagem. O criador de conteúdo Distortion2 conquistou outro recorde para si na categoria hoje.

Tentativas na categoria de qualquer porcentagem normalmente usam erros e pulam partes do jogo para completá-lo o mais rápido possível. Os jogadores costumam pular chefes e grandes partes do jogo, e o novo recorde mundial não é diferente.

O recorde mundial anterior de Mitchriz foi a primeira tentativa abaixo de 13 minutos com um tempo de 12 minutos e 32 segundos, uma tentativa incrível que superou o recorde mundial anterior de Distortion2 de 19 minutos. Distortion2, no entanto, não recuou e voltou com outro recorde mundial.

O novo recorde mundial para Elden Ring com qualquer porcentagem é a tentativa de Distortion2 em 12 minutos e 13 segundos. Envolve os mesmos métodos que a execução de Mitchriz e emprega bastante a falha capaz de teleportar o personagem, que está sendo chamada de “zip glitch” para pular a maior parte do jogo e seus chefes.

O zip foi descoberto recentemente e “zipa” o personagem pelo mapa rapidamente. Envolve um tempo preciso para ser executado e desempenha um pequeno papel no aspecto aleatório das tentativas. Com tempos quase perfeitos, os corredores podem ter dificuldades.

Em combinação com o zip, o machado de gelo ainda é a arma escolhida pela sua habilidade de dano em área, e um teleporte descoberto nas tentativas pré-atualização 1.03 é usado para chegar ao Crumbling Farum Azula. Esta é a ação que pula a maior parte do jogo. Dentro do Farum Azula, Distortion2 usa o “zip glitch” duas vezes para chegar ao chefe da área final, Maliketh. Ele é o único chefe que é combatido durante esta tentativa.

Uma vez derrotado, o jogo continua de volta aa Leyndell coberta de cinzas, onde outro zip é usado para chegar à base e à entrada do Great Erdtree, embora a tentativa ainda não tenha terminado. O mega zip final é o que vai pular o chefe final do jogo.

O mega zip é um salto enorme. Embora não seja tão grande quanto o portal do Farum Azula, é crucial acertar de primeira para preservar a velocidade da tentativa. O zip enviará o personagem para fora dos limites para o norte e deixará o personagem em estado de queda. A magia vem quando o personagem cai longe o suficiente. Em algum momento durante a queda, a luta final com o Elden Beast é acionada, e porque o personagem está tão longe, o Elden Beast cairá do mapa para a morte. Uma vez derrotado, basta voltar à tela inicial e recarregar. Ao recarregar, os jogadores irão interagir com Radagon no Elden Throne para vencer o jogo.

A tentativa de Distortion2 apenas aumenta a natureza competitiva da categoria de qualquer porcentagem em Elden Ring. Vários fãs estão disputando o título e descobrindo novas estratégias para vencer o jogo o mais rápido possível, e cada segundo conta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Darren Miller no Dot Esports no dia 09 de abril.